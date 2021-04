La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu) informó que llegó a un acuerdo con la empresa Apple por los teléfonos iPhone con obsolescencia programada.

A través de un comunicado, según confirmó Radio Bío Bío, la organización aseguró que en el marco del juicio contra la gigante estadounidense se logró llegar a un acuerdo que obligará a Apple a desembolsar 2.500 millones de pesos (cerca de 3,4 milones de dólares) a 150 mil consumidores que se inscribieron en la demanda colectiva que acusa un obsolecencia programada de los dispositivos. Sin embargo, esta indemnización también beneficiará a quienes no se hayan inscrito en esta acción judicial.

La demanda de Odecu comenzó en diciembre de 2018, luego que la tecnológica reconociera que con sus actualizaciones algunos equipos envejecían rápidamente.

El objetivo de la causa presentada era cautelar el interés colectivo de quienes compraron estos smartphones entre 2014 y 2017, motivo por el cual solicitaron que la firma compensara por 126 mil pesos a cada usuario en Chile, poseedor de Iphone que haya sido afectado por la obsolescencia programada, además de la reparación o recompra de sus aparatos.

Los modelos afectados con esta práctica serían iPhone 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus, además del modelo SE.

Durante la jornada de este miércoles, Odecu ampliará detalles respecto del acuerdo con con la firma norteamericana.