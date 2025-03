Tenpo es uno de los actores más reconocidos en cuanto a ofrecer cuentas digitales. La “fintech” compite con otros actores como lo son Mercado Pago, Mach o Copec Pay, entre otras.

En este contexto, es que se han dado a conocer reclamos y denuncias de usuarios por montos millonarios que desaparecen, o directamente apuntan a “fraude” de terceros, donde no obtienen respuestas favorables por parte de la empresa.

Uno de los casos es de Cynthia Vera Castro, quien acusa que, desde Tenpo, no ha recibido respuesta luego que su celular fuera robado y los antisociales usaran sus cuentas personales para realizar grandes transacciones de dineros.

Serie de reclamos contra Tenpo

Específicamente, apuntan a un avance en efectivo de $2,9 millones hecho desde su cuenta en Scotiabank, dineros que luego fueron movidos a su cuenta de Tenpo. Según Cynthia, ella realizó la respectiva alerta de fraude, pero que a pesar del tiempo transcurrido -el robo fue a inicios de diciembre- aún no ha recibido respuesta.

Incluso, aunque afirma haber recibido un aviso por parte de la fintech “que habían presentado acciones judiciales en mi contra el 7 de enero ” en un Juzgado de Policía Local -afirma en su reclamo en LinkedIn-, al ir a hacer las averiguaciones, constató que no existe nada a su nombre.

“Los fondos no me los restituirán hasta que el Juzgado dictamine si corresponde o no”, afirmo Cynthia a BioBioChile. En este sentido, lo que espera es que desde Tenpo le señalen si efectivamente la causa fue ingresada y “cómo ha avanzado esto, porque desde la fecha que me hablaron, no hay estatus de nada, y no me enviaron ningún comprobante de la presunta denuncia que dejaron ellos en el juzgado”.

Otros dos reclamos apuntan a la “desaparición” de casi dos millones de pesos de la cuenta de Álvaro González Martínez, también usuario de Tenpo. “He realizado 3 denuncias vía telefónica y aún no tengo respuesta alguna, aparte de un número de caso, pero en su sistema mi dinero se esfumó! No saben qué ocurrió con mi dinero”, agregó en su posteo.

A su vez, Paulina Maculet acusa el “robo” de $13,8 millones de pesos desde su cuenta de Tenpo, los cuales fueron usados para compras en hoteles de Portugal y Mozambique. “Tenpo me cerró la cuenta y jamás hubo una devolución”, acusó en un video.

Paulina dijo que entregó la información correspondiente a la PDI, junto con hacer el reclamo también en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Tenpo me envía un correo que se va a suspender por presumir un actuar doloso de mi parte”, agregó, afirmando que la empresa no ha efectuado ninguna acción al respecto en dos meses.

BioBioChile entregó a Tenpo los antecedentes mencionados por los usuarios en esta publicación. Desde la firma expresaron “lamentar” los inconvenientes y afirmaron que uno de estos -de Álvaro- fue solucionado en pocas horas; y que los otros dos “están en proceso de investigación por parte de la Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Fraudes, estando a espera de la resolución judicial”. Desde Tenpo, asimismo, aseguraron que sus equipos y sistemas “están siempre comprometidos a seguir mejorando para entregar la mejor experiencia a los más de 2 millones de clientes que confían en nosotros”.

¿Qué dice la Ley de Fraudes?

Uno de los cambios más grandes en materia de fraudes bancarios es la denominada Ley de Fraudes (21.234) de 2020, la cual “limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude”, señala la CMF.

En resumen, en caso de un extravío, los pasos a seguir son avisar lo antes posible al banco o ente financiero sobre un presunto fraude. Tras ello, la empresa deberá dar recepción del aviso y proceder al bloqueo de los medios de pago mencionados.

Por parte de la persona afectada, existe un plazo de 30 días hábiles para presentar un reclamo, el que se hará efectivo en cuanto se presente una “declaración jurada simple, que indique el monto, producto, fecha y el medio mediante el cual se realizó el fraude, si la institución se lo pida”, afirma la CMF.

A su vez, el usuario también tendrá que realizar una denuncia ante las policías, Fiscalía u otro tibunal con competencia criminal. Si el comprobante del mismo no se entrega al banco en 30 días corridos tras el reclamo, “se entiende que la persona se retracta del reclamo”.

Importante, el regulador destaca que la entidad financiera “será responsable de las operaciones realizadas con posterioridad al aviso y de sus consecuencias económicas”, y que “es la entidad financiera quien debe probar que dicha operación fue autorizada por usted. El sólo registro de la operación no bastará para este efecto”.

En caso de corroborarse que existió un fraude, se cancelarán los cargos o restituirán los fondos. Por el contrario, si la información recabada apunta a que existe “dolo o culpa grave” del usuario, podría “ejercer ante un juez de policía local, las acciones correspondientes”.