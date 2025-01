Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Las tarjetas prepago no bancarias, como Mercado Pago, Tenpo o Copec Pay, quedaron fuera de la obligación de informar las 50 transferencias mensuales, debido a un vacío legal en la Ley de Cumplimiento Tributario. Sin embargo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto misceláneo que incluye una indicación para agregar estas cuentas en la normativa, ampliando la obligación de reportar a entidades emisoras de tarjetas de prepago tanto bancarias como no bancarias. Expertos criticaron esta exclusión involuntaria, argumentando que los usuarios de cuentas prepago no bancarias podrían enfrentar una mayor carga tributaria al no estar sujetos a la misma fiscalización. El Servicio de Impuestos Internos estableció un procedimiento para informar las transferencias, con el primer envío programado para julio de 2025, excluyendo abonos entre cuentas de una misma persona y otros conceptos específicos.