El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, entregó su último punto de prensa oficial como encargado de la institución, luego que el propio presidente de la República le pidiera la renuncia, por el escándalo de contribuciones en Paine. La salida se hará efectiva desde el martes.

Recordemos que mediante una investigación periodística, se conoció que Etcheberry adeudaba unos 9 años de contribuciones por una vivienda que contaba con construcciones que, además, no estaban regularizadas.

Aunque el encargado de Impuestos Internos dijo que había intentado regularizar su situación, y que en la autoridad comunal “no hicieron la pega” desde el Municipio de la mencionada comuna afirmaron que no se habían respondido las observaciones a las solicitudes ingresadas, por lo que se rechazaron.

Etcheberry por salida del SII: “Yo la verdad es que no quería irme”

Después de dar cuenta de los trabajos y avances en su poco más de un año de trabajo -como el combate a la elusión, destape de casos de fraude al fisco, entre otros-, Javier Etcheberry, acompañado de la nueva directora (s), Carolina Saravia, sostuvo a la prensa del lugar que “yo la verdad es que no quería irme. Creo que esto que les digo y lo que viene adelante -para el SII- es muy importante y yo estaba contento trabajando acá”.

“Esto lo revisó, yo hice un expediente completo de la situación, además lo hice público, está en la web del Servicio. Por petición del Ministro, le pasé todos los papeles a la subsecretaria, quien la revisó con asesores y no hay nada irregular de las cosas que hice”, afirmó.

Con todo, sostuvo que “soy respetuoso de las atribuciones del Gobierno, que pensó que era mejor tomar esa decisión y, por lo tanto, me pidieron el cargo”.

Y a forma de una especie de mea culpa, Etcheberry dijo que un error fue no haber hecho las cosas “con mucha mayor velocidad”.

“Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas, y me despreocupé de estar apurando al Servicio para que me actualizaran luego el catastro en base a la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé, o no me preocupé lo suficiente”.

Ahora bien, consultado sobre un posible daño del caso a la imagen del SII, él desestimó la pregunta, para luego apuntar, respecto a la renuncia de prescripción de 3 años por contribuciones, que “yo no sabía si era mejor hacerlo o no hacerlo, porque yo decía, si lo hacía, de alguna manera reconocía que había actuado mal, entonces por eso no lo hice al principio, consulté y me dijeron que no lo hiciera”.

“Después decidí hacerlo, consulté y me dijeron que lo hiciera. Yo estaba abierto a hacerlo o no hacerlo. Bueno ya lo hice, no voy a echarme para atrás ahora”, concluyó al respecto.