Chile cuadruplica el costo de energía de países como Argentina, por ejemplo.

Lo anterior es parte de un estudio elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), que da cuenta que nuestro país está dentro de los que tienen el suministro más caro en la región, después de países como Costa Rica, Uruguay y El Salvador.

Esta situación se da en un contexto donde, por el tiempo que estuvieron congeladas las tarifas desde el año 2019, se generó una deuda de US$6 mil millones que el Estado debe pagar a las empresas.

Cuentas de luz en Chile

Sobre el estudio, la directora ejecutiva de ACERA, Ana Lia Rojas, destacó que es de suma relevancia que Chile aún está en un puesto “intermedio” en cuanto a precio. De ahí que la empresaria valorara que el sistema en nuestro país es “robusto”.

“Creo que hemos avanzado bastante en consolidar un sistema eléctrico que es robusto, que fomente la inversión, que además sea un vehículo para la transición energética, y por lo tanto los precios serán más competitivos en el largo plazo”, dijo Ana.

Por su parte, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, sostuvo que las compañías no son quienes fijan la tarifa y apeló a la tramitación del proyecto que se discute en el Congreso para ampliar el subsidio a las cuentas de la luz.

“Importante considerar que las tarifas eléctricas son determinadas por la autoridad, y no por las empresas distribuidoras. En ese sentido, el componente de distribución dentro de lo que pagan los clientes en su hogar corresponde solo 20% de la tarifa final, siendo el costo de la energía (70%) el mayor componente dentro de la cuenta”, explicó Meriches.

Energías renovables

En este contexto, Mauricio Henríquez, gerente de estudios corporativos de la compañía de generación de energía renovable, WPD Chile y ex seremi de Energía del Bío Bío, sostuvo que mientras el país no transite a políticas que prioricen este tipo de energía, no se observa un respiro en el valor de la tarifa residencial.

Según Henríquez, “mientras nuestro mercado eléctrico no pueda actualizarse para privilegiar la inyección de energías limpias que valen la mitad que lo que cuesta una electricidad con energía fósil, hasta el 2028 o 2029 no vemos que estos precios puedan bajar”.

Pese a que el Ejecutivo aseguró que la última alza en las cuentas de la luz sería en enero recién pasado, aún falta saldar otra deuda de US$600 millones: el Valor del Impuesto Agregado.

Ni el Banco Central tenía contemplado este factor. De ahí que se oficiara a Contraloría a pronunciarse al respecto, quien aseguró en noviembre pasado “que elaborarían un estudio al respecto”, estudio que fue retirado un día después de dicha respuesta.

Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de la fundación Energía para Todos, planteó una serie de preguntas que surgen en este caso.

“¿Cuál es el contenido de dicho estudio? ¿Por qué fue retirado? ¿Fue o no una acción dilatoria por parte de Contraloría para poder demorar la toma de razón del decreto 5T y de esa manera aplazar esta alza en el 2025?”, cuestionó Javier.

El debate del subsidio eléctrico se retomará en marzo en la Comisión de Minería y Energía del Senado, con una serie de reparos que quedaron pendientes antes del receso.