La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este lunes sanciones millonarias a Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A., también al expresidente del directorio, Hernán Felipe Errázuriz; al exdirector Jorge Molina y al exgerente general, José Manuel Camposano.

Las sanciones obedecen a una “serie de irregularidades detectadas en la suscripción de pólizas de seguros de vida y accidentes personales” entre la compañía de seguros y los sindicatos de Codelco N° 1, 2 y 3 de la División Chuquicamata y el correspondiente en la División Radomiro Tomic.

Esta situación quedó al descubierto en enero de 2020, luego de que el exministro de Minería, Baldo Prokurica, recibiera una denuncia anónima que le reveló los hechos. Chilena Consolidada le vendió a los sindicatos de la estatal seguros con hasta un 68% de sobreprecios.

En detalle, Chilena Consolidada fue multada con 7.500 UF ($232.282.500); José Manuel Camposano, exgerente general, con 2.500 UF ($77.427.500); Hernán Felipe Errázuriz, expresidente del directorio, con 600 UF ($18.582.600) al igual que Jorge Molina Pérez, exdirector.

Sobre Camposano, la Comisión sostuvo que “no llevó a cabo de manera oportuna las acciones” destinadas a su corregir los cobros a Codelco, no informó oportunamente al directorio las situaciones irregulares y no veló por la entrega de información fidedigna en los estados financieros de la Compañía. De Errázuriz y Molina señaló que ambos “teniendo antecedentes relevantes sobre las referidas materias, no las sometieron a conocimiento del resto del directorio (…)”.