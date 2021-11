La Corte de Apelaciones de La Serena rechazó un recurso de apelación presentado por la defensa Cencosud Retail S.A. (supermercado Santa Isabel), en contra de la sentencia que multó a la empresa por haber infringido la Ley de Protección del Consumidor, al imputar unos guardias falsamente a pareja de clientes el robo de especies en un local de la ciudad.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia apelada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de La Serena.

La empresa tendrá que pagar una indemnización por daño moral por un total de $4.500.000 a la pareja de clientes, más 10 UTM ($535 mil, aproximadamente) de multa a beneficio fiscal.

“Hubo por parte de la denunciada, a través de sus guardias de seguridad, infracción a las normas contempladas (…), al no respetar la dignidad y derechos de los actores. Los guardias (…) los acusaron de sustraer productos del interior del supermercado, sin haberlos cancelados, por el solo hecho de tener en su bolso otro producto, no obstante, no existió elemento alguno que probara la existencia de la comisión de algún delito”, detalló el fallo.

“Además, se agredió físicamente y verbalmente a la clienta, ocasionándole lesiones en su dedo meñique de la mano izquierda”, agregó.

Por último, el fallo señaló que los clientes “fueron objeto de vejámenes por parte de los guardias, e inclusive, agresiones verbales y físicas”, por lo que se remarcó que sí hubo daño moral en este caso.