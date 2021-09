La comunidad de fans de los videojuegos de Twitter se enfureció luego de que una periodista publicase un articulo que hacía alusión a una campaña publicitaria de Nintendo en el metro que utilizó el hashtag #SetPlayTimeFree.

Camilla Tominey arremetió con todo en su articulo de Telegraph en contra los adultos que siguen disfrutando de las bondades de los videojuegos, señalando que solo son “unos niños demasiado crecidos”.

La periodista compartió que en dicha campaña publicitaria se podía ver a hombres y mujeres adultas jugando con la Nintendo Switch, algo que, según ella, es el favorito de su hija de ocho años.

“Creen que la mayoría de los viajeros les gusta pasar sus horas libres jugando Mario Kart, Minecraft y Pokémon“, señaló Tominey.

“¿No se da cuenta Nintendo de que los únicos adultos que todavía usan la palabra ‘PlayTime’ después de la pubertad no son los que se encuentran en el metro? Son los niños crecidos que andan paseando en sus patines eléctricos“, agregó en el articulo.

Luego de tal comentario, no continuó con el tema, cambió radicalmente el enfoque de su articulo para hablar de otro totalmente ajeno a los videojuegos o a los adultos que “desperdician su vida” con la Nintendo Switch.

Ya se ha tildado a los videojuegos como “drogas electrónicas” por gobiernos como China, quienes ya implementaron una hora especifica entre las 20 y 21 horas para que los menores de 18 años pudiesen jugar.

Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló su preocupación por los niños del país y agregó que “Ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por entero del Nintendo, eso es muy tóxico. Yo soy respetuoso, pues, de todo, pero es muy enajenante estar recibiendo todo ese bombardeo de información, mucha violencia en los juegos, pero sobre todo están ensimismados”, señaló el mandatario durante un punto de prensa.

En pocos minutos la publicación en Twitter se llenó de usuarios que se quejaron y juzgaron el hecho de que se les señale como un grupo de niños solo por disfrutar de los videojuegos.

“Tienes que ser un individuo particularmente inseguro para pasar demasiado tiempo preocupándote por cómo otras personas pasan su tiempo libre. Una pieza particularmente perspicaz, Camilla, aunque no de la manera que pretendías, me imagino”, señaló un usuario.

You have to be a particularly insecure individual to spend all too long worrying about how other people spend their spare time.

A particularly insightful piece, therefore Camilla, though not in the way you intended, I'd imagine.

— Keith Andrew (@tweeting_keith) September 6, 2021