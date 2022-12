Fue en 2021 cuando Mark Zuckerberg sorprendió al mundo con su nueva estrategia tecnológica a la que llamó Meta, por “metaverso”. Para ese entonces anunció un mundo virtual que funcionaría con avatares, NFP’s y realidad aumentada.

Desde entonces el concepto se replicó entre grandes compañías que buscan entregar tecnología con base en las experiencias y la interacción, pero ¿es este concepto tal como lo vende Meta?

La verdad es que el “metaverso” va mucho más allá de personajes virtuales y hubo quienes comenzaron a explorarlo incluso antes que el propio Zuckerberg, que pareció apropiarse de él, comercialmente.

A inicios de 2020, poco antes de la pandemia Rodrigo Quezada, un chileno oriundo de Punta Arenas acababa de llegar a Australia en busca de cambiar su vida y algo que lo motivara. Con carrera en la ingeniería civil informática, comenzó a explorar la realidad aumentada y cómo esta podría beneficiar a pequeñas y grandes empresas.

A punto de comenzar a estudiar Marketing Digital en la Universidad de Melbourne, Rodrigo arribó al país 4 días antes de que cerraran las fronteras a causa del Covid. Fue así como en cuarentena y estudiando online comenzó a maquinar su propio negocio, a partir de la realidad aumentada.

Desde el encierro, pudo notar como la gran mayoría de los comercios y emprendimientos debieron migrar a los sistemas online, modalidad que no todos manejaban y que muchos no pudieron implementar inmediatamente.

Según cuenta Rodrigo en entrevista con BioBioChile, por ese tiempo justamente estaba abordando un tema relacionado en su diplomado en marketing digital, que “hablaba de cómo las empresas estaban usando la realidad aumentada para darle una experiencia nueva de venta a los clientes”.

“Me llamó mucho la atención eso, empecé a investigar un poco más y me di cuenta de que esas herramientas son bastante accesibles y que tienen un gran impacto en la experiencia de compra”, relató.

En ese entonces, Rodrigo buscó una manera de conectar la realidad aumentada con los negocios, trabajarla de una manera sencilla y accesible, también buscando un enfoque que pudiera entregar beneficios a los usuarios. Fue así como llegó a los filtros de Instagram.

Meet Rodrigo (Rod) Quezada, #Founder Particular #Createch Studio & #StartSpace member.

"StartSpace has provided us with the facilities & intellectual resources to develop this #business idea" says Rod.

Read about Rod's story https://t.co/8JTStsWbIA#NewBusiness #NewFounder #AR pic.twitter.com/XZbu34ZlZ1

— StartSpace (@StartSpaceHQ) December 21, 2021