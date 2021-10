La red social Facebook nació el 4 de febrero de 2004 y durante largos años ha pasado por altos y bajos, que la han marcado como uno de los sitios de internet más grandes.

Durante los 17 años que Facebook se ha mantenido ofreciendo sus servicios, este se ha visto envuelto en problemas que van desde la venta de datos personales de sus usuarios hasta las denuncias de los problemas que puede causar psicológicamente a los menores.

Cambridge Analytica, una asesoría británica que trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump, se declaró culpable de haber usado información sobre datos personales que había extraído de Facebook hace cinco años.

En ese entonces la red social admitió que Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recolectar informaciones privadas de 87 millones de usuarios sin su conocimiento.

Esos datos luego fueron utilizados para mandarles publicidad política especialmente adaptada y elaborar detallados informes para ayudar a Trump a hacerse con la victoria contra la candidata demócrata Hillary Clinton.

Este uso indebido de la red social logró empañar su reputación respecto al tema de la privacidad de los datos de sus usuarios. Finalmente, el magnate ganó aquella elección.

Este año ha sido especialmente difícil para Mark Zuckerberg, ya que está en el punto de mira de distintos medios de su país. La situación no es menor ya que, tras varios intentos de poder introducir a los menores de edada Instagram, el gigante tuvo que retroceder en este proyecto.

La compañía suspendió el desarrollo de una versión para niños menores de 13 años de su aplicación Instagram. Esto luego de ser ampliamente cuestionada en medio de la preocupación sobre los posibles efectos dañinos de la plataforma en la salud mental de los más jóvenes.

En su momento Josh Golin, de la organización Fairplay (Juego Limpio), afirmó que la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet (COPPA en inglés) buscaba proteger la privacidad de los menores de 12 años. Sin embargo, esta ley fue creada mucho antes de las redes sociales y quedó ahora peligrosamente rezagada.

“A los 13 años, básicamente internet te trata como un adulto“, dijo en ese entonces a la agencia AFP. “Dudo que muchas personas dirían ahora (…) que parece un buen momento para arrojarse a la boca del lobo“, añadió.

En un amplio reportaje del Wall Street Journal, detallaron que la red social sabe que Instagram es un problema para las adolescentes pero solo minimiza el problema con sus comunicados.

Varias veces encontraron que un porcentaje muy alto y considerable de adolescentes se sintieron afectados de manera negativa con el uso de la aplicación. En su momento la compañía compartió que los adolescentes acusaron que Instagram daba altos niveles de ansiedad y depresión en ellos.

Fue Frances Haugen (37), analista de datos y exgestora de productos en el equipo de integridad cívica de Facebook, quien reveló los denominados “archivos de Facebook”, una serie de investigaciones y documentos internos de la empresa donde se daban cuenta de prácticas, a priori, señaladas como peligrosas.

Una de las revelaciones más impactantes de la jornada fue que la compañía tenía conocimiento de que Instagram “era tóxico” para la salud mental de las personas. En una investigación interna, señaló Haugen, se reflejó que un 32% de las mujeres encuestadas aseguraron que cuando se sentían mal con su cuerpo la plataforma las “hacía sentir peor”.

Facebook respondió ante esto y compartió que las aseveraciones que hacía la analista de datos eran “inexactas”.

“De hecho, la investigación demostró que muchos adolescentes con los que hablamos sienten que usar Instagram les ayuda cuando pasan por momentos difíciles y problemas que los adolescentes siempre han enfrentado”, indicaron en un comunicado.

Otro documento que fue filtrado indicó que el fundador de la empresa, Mark Zuckerberg, permite en sus reglas que los usuarios puedan hablar en igualdad de condiciones que las élites de la política, la cultura y el periodismo, ya que sus estándares se aplican a todos.

Esto está muy lejos de ser verdad, ya que, en privado, la compañía construyó un sistema que exime a los usuarios de perfil verificado de algunas o todas las reglas.

Este programa conocido como “XCheck” vendría a ser una versión VIP de la plataforma donde varios usuarios, según la WSJ, han abusado del privilegio y han compartido material que incluye hostigamiento e incitación a la violencia.

Para lo anterior se utilizó el ejemplo del jugador de fútbol Neymar, a quien se le habría permitido mostrar la “imagen de una mujer semidesnuda a decenas de millones de seguidores antes de que Facebook eliminara el contenido”.

Si bien Facebook se mostró dispuesto a discutir el asunto, también señaló que XCheck abarca otro tipo de temas. “Esto podría incluir activistas que crean conciencia sobre casos de violencia o periodistas que informan desde zonas de conflicto”, expusieron.

Este podría ser uno de los casos más controversiales de la empresa ya que según las decenas de documentos que la WSJ revisó, varios empleados alertaron que ocurrían una serie de irregularidades en sus anuncios. Específicamente en países en desarrollo, donde la base de usuarios es enorme y en expansión se utilizó la red para realizar tráfico de personas.

Este caso en particular fue originado en Oriente Medio, donde ocuparon Facebook para atraer a las mujeres a situaciones de empleo abusivo.

Por otro lado, también se alertó de que grupos armados de Etiopía utilizaron Facebook para incitar a la violencia contra las minorías étnicas.

Sumado a esto, los empleados alertaron a sus jefes de que se vendían órganos, de que existía pornografía en el sitio y que, además, habían llamados a la disidencia política.

¿Cuál fue la respuesta de Facebook? Bastante pobre destacó la WSJ ya que la compañía en muchos casos no realizó ni aseguró acciones que lograsen la tranquilidad en la red.

Un portavoz compartió al medio que se habían desplegado equipos globales junto con asociaciones locales para la verificación de datos de terceros para mantener a los usuarios seguros.

Actualmente en el contexto de pandemia han surgido miles de cuentas, páginas y grupos que buscan desinformar sobre los procesos de vacunación. Facebook aseguró que su campaña para promover la vacunación contra el covid-19 sería su prioridad para el bien social del mundo.

Pese a esto, según informó la WSJ, Facebook es el nido de miles de millones de activistas de todo el mundo que buscan lo contrario, desinformar y generar incertidumbre frente a estos procesos de inoculación.

Los usuarios usaron las propias herramientas de la red social para sembrar dudas sobre la gravedad que tiene el covid-19 y sobre la seguridad que pueden dar las vacunas que intentan combatirla.

Según la Wall Street Journal, el director ejecutivo no pudo dirigir la plataforma como quería y esto terminó en que los datos muestran una indecisión respecto a vacunarse o no en las personas.

La mañana de este lunes usuarios de redes sociales de todo el mundo reportaron una caída masiva en Facebook, Instagram y WhatsApp.

Según la web de DownDetector, en un primer momento, los cibernautas hablaban de problemas en el servicio WhatsApp para enviar y recibir mensajes, hacer videollamadas e incluso subir historias. Minutos más tarde, ni siquiera se podía acceder a la plataforma.

Poco después de eso, pasado el mediodía, también alertaron de la caída de Facebook e Instagram, a los cuales tampoco se lograba acceder ni de móviles ni de computadores.

Por su parte, los usuarios de Facebook tampoco podían utilizar la aplicación de mensajería de Messenger.

Ante esta problemática que dejó incomunicado a los usuarios de las redes sociales por más de siete horas, desde Facebook explicaron:

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente”.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021