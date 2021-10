Bien en claro quedó que Facebook y sus aplicaciones de Instagram, WhatsApp y Messenger sufrieron una caída masiva que ha tenido incomunicados a millones de usuarios alrededor del mundo. Pero la duda que queda es ¿Por qué ocurrió esto?

Hay que destacar que los servidores de las aplicaciones de la compañía llevan caídos desde las 12:30 aproximadamente según la web de DownDetector.

Según el periodista del New York Times (NYT), Brian Krebs, esto se debería a que los registros DNS que sirven para que los sistemas puedan encontrar las webs de Facebook e Instagram fueron retiradas de las tablas de enrutamiento global esta mañana.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail?

— briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021