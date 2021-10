Hace algunas horas el diario estadounidense The New York Times reportó que la plataforma interna de Facebook, Workplace, dejó de funcionar, en medio de un complicado día en que sus servicios (WhatsApp, Facebook e Instagram) sufrieron caídas en sus sistemas.

En este contexto además, aseguran reporteros de aquel medio, parte de los empleados de la compañía no pudieron ingresar hasta el edificio central.

Sheera Frenkel, periodista de NYT, indicó que cercanos habían señalado que las tarjetas de identificación de los trabajadores no funcionaron, por lo que muchos de ellos no pudieron llegar hasta el lugar.

“Estaba hablando por teléfono con alguien que trabaja para FB, quien señaló que los empleados no pudieron ingresar a los edificios esta mañana para comenzar a evaluar el alcance de la interrupción, porque sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas”, aseguró.

Asimismo, quien notificó respecto a los desperfectos en Workplace fue el periodista Ryan Mac, quien sostuvo que los empleados de Facebook no han podido trabajar durante esta jornada.

“No solo los servicios y las aplicaciones de Facebook están inactivos para el público. Sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también están fuera de servicio. Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un ‘día libre’ en la empresa”, expuso.

