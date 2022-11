El lanzamiento de la misión lunar de la NASA, Artemis I, desde Florida (EE.UU), fue pospuesto para el próximo 16 de noviembre. Solo 2 días después de la fecha antes prevista.

“En espera de condiciones seguras para que los empleados regresen al trabajo”, informó la NASA este martes a pocas horas de la llegada de Nicole como un posible huracán.

“Mientras los equipos continúan monitoreando la tormenta tropical Nicole hemos decidido cambiar el objetivo del lanzamiento de la misión Artemis I al miércoles 16 de noviembre. En espera de condiciones seguras para que los empleados regresen al trabajo”, dijo la agencia espacial en Twitter.

Según el blog de la misión, cuyo objetivo es poner a prueba las capacidades del poderoso cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y de la nave Orión antes de un viaje tripulado previsto en principio para 2024; el Centro Espacial Kennedy actualmente se encuentra en “estado HURCON III” (Condición de huracán).

Este protocolo significa asegurar las instalaciones en el centro. Así como informar y desplegar el equipo de “salida”, detalló la NASA.

Sin embargo, el poderoso cohete SLS y la cápsula Orion permanecen en la Plataforma de Lanzamiento 39B del centro espacial, tal y como se decidió el pasado domingo.

