En pocos días, la misión Artemis I de la NASA hará su cuarto intento de lanzamiento desde inicios de octubre, cuando se pospuso por última vez, hasta ahora.

En ese entonces, el cohete fue guardado en la plataforma de ensamblaje del Centro Espacial Kennedy para protegerse de las condiciones climáticas que afectaron la zona durante el último mes.

Ahora, la NASA anunció el retorno de la nave espacial Orion a la plataforma de lanzamiento nuevamente, donde comenzará a prepararse para un nuevo intento de despegue que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre.

El traslado desde las instalaciones de ensamblaje tomó cerca de 9 horas, según informa la agencia espacial. Fue exactamente a las 8:30 de este viernes que finalmente la nave llegó al lugar, donde comenzarán los preparativos.

“Los equipos seguirán trabajando para configurar SLS y Orion para el próximo intento de lanzamiento del 14 de noviembre”, dice el comunicado de la NASA.

Anteriormente, la misión se había pospuesto por condiciones climáticas que se generaron a causa de la tormenta Ian que pasó por Florida a inicios de octubre. Esto luego de que se cancelara 2 veces antes por fallas de filtración en los motores del cohete.

Si bien el lanzamiento se ha pospuesto 3 veces, no se descarta que eso ocurra ahora. Desde la NASA reiteran que el clima es un factor clave y que los retrasos en este caso no significan un fracaso, sino “medidas de prevención”.

De todas formas, el equipo de Artemis logró reparar las fallas en los motores y se realizaron pruebas que finalmente comprobaron su correcto funcionamiento.

Cabe destacar que fallas o errores de este tipo podrían causar daños mayores en el cohete al momento del despegue, poniendo en riesgo la misión y generando millonarias pérdidas.

Around 8:30am EDT on Nov. 4, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft for the #Artemis I mission arrived at launch pad 39B!

Teams will continue working to configure SLS and Orion for the upcoming Nov. 14. launch attempt.https://t.co/o8l8MvsxFh pic.twitter.com/anqp5GmBcb

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 4, 2022