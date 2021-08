Como una forma de traer la “dieta ancestral” de los gatos, el equipo de expertos diseñó unas croquetas para los felinos con carne de ratón libre de crueldad animal.

La idea de este nuevo producto nació para que los gatos puedan volver a comer carne de presas, en este caso, de ratones. Sin embargo, los creadores dicen no querer dañar a los animales ni tenerlos en criaderos industriales como se hace con animales de ganado.

Because, Animals

Shannon Falconer, directora ejecutiva de la empresa de alimentos para mascotas “Because, Animals“, contó en su web que ella no come carne desde hace años por el bienestar de los animales. Además, desde joven se unió a trabajar como voluntaria en rescate de animales y durante gran parte de su vida adulta trabajó como bioquímica.

Pese a que su estilo de vida es no consumir carne, jamás le negó a sus mascotas este tipo de alimentos. Después de todo dice “los gatos son carnívoros y los perros son omnívoros en la naturaleza”.

Falconer junto al cofundador de la empresa, Joshua Errett, quien también rescata animales, han estado trabajando para hacer posible el alimento.

Este comida para gatos está hecho con tejidos de ratón cultivado a partir de las células madre, explicó la experta. No se mataron ratones para hacer este alimento, sin embargo, fue necesario ponerlos bajo anestesia para poder perforar y extraer células de las orejas.

Después de haber sido intervenidos, los ratones donantes siguen viviendo, inclusive señaló Falconer en su web, estos roedores fueron adoptados y ahora viven en una lujosa casa para ratones.

“Siempre podemos usar más”, dijo el CEO, “y estoy feliz cuando hay aún más alternativas. Porque no había absolutamente nada para mis gatos y prácticamente nada para los perros que sea libre de crueldad”.

El equipo espera poder liberar prontamente la comida para gatos, así miles de ellos podrán consumir un producto más natural y menos dañino.