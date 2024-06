Marte acaba de revelar un nuevo secreto: se encontró agua en forma de escarcha en la cumbre de sus gigantescos volcanes, un descubrimiento inesperado que permitirá comprender mejor el ciclo del agua del planeta rojo, esencial para futuras exploraciones.

La escena fue captada por accidente desde la órbita marciana por la sonda Trace Gas Orbiter (TGO) de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el domo de Tharsis, cerca del ecuador de Marte, describe un estudio publicado en Nature Geosciences.

Esta vasta y elevada región de unos 5.000 km de diámetro alberga inmensos volcanes extinguidos desde hace millones de años. Entre ellos se encuentra el más grande del sistema solar, el Olympus Mons de 22 km de altura, tres veces el tamaño del Everest.

Nadie esperaba encontrar escarcha en ese sitio. “Pensábamos que era imposible alrededor del ecuador de Marte”, resumió Adomas Valantinas, autor principal del estudio que originó el descubrimiento.

La fuerte luz solar y la bajísima presión atmosférica “mantienen las temperaturas bastante altas tanto en la cumbre como en la superficie”, detalla Valentinas, investigador de la Universidad Brown de Estados Unidos en un comunicado de la ESA.

En la región de Tarsis, las temperaturas pueden bajar hasta -130 grados centígrados por la noche, pero no dependen de la altura, “contrariamente a lo que ocurre en la Tierra, donde uno espera ver cumbres heladas”, explicó.

La atmósfera del ecuador marciano tiene un contenido particularmente bajo de agua, lo que hace difícil la condensación.

