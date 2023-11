Una bolsa de herramientas de la NASA gravita en el espacio después de que dos astronautas perdieran el rastro de la misma mientras realizaban tareas de mantenimiento, reparaciones y controles de rutina.

Se trata de los estadounidenses Jasmin Mobeli y Loral O’Hara, quienes junto a dos colegas, estaban abordo de la cápsula Dragon (NASA y Space X), la última misión regular de rotación de tripulantes de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Fue el 1 de noviembre que los dos astronautas emprendieron su primer paseo a la ISS para realizar las labores de mantenimiento, que se prolongaron por 6 horas y 42 minutos. Al terminar su tarea, se percataron de la pérdida de la bolsa de herramientas, que ahora gravita en el espacio.

“Durante la actividad se perdió de forma inadvertida una maleta de herramientas”, informó la NASA, que agregó que los controladores de vuelo lograron detectarla a través de cámaras externas de la estación.

Según consignó Deutsche Welle, se espera que la bolsa de herramientas (que lleva el código 58229/1998-067WC) orbite alrededor de la Tierra durante unos meses, durante los cuales seguirá descendiendo hasta alcanzar las 70 millas o 113 kilómetros.

Pocos días después, la astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), Meganne Christian, compartió en su cuenta de redes sociales imágenes del momento en que la bolsa de herramientas se desprendía. Mencionó que la última persona que la vio en ese momento fue el astronauta de Crew-7, Satoshi Furukawa, mientras flotaba sobre el monte Fuji.

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfM pic.twitter.com/eksfu9fPFw

— Dr Meganne Christian (@astro_meganne) November 5, 2023