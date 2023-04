Una nueva vista obtenida por el Telescopio Espacial James Webb (JWST) está circulando en la comunidad científica y los aficionados a la astronomía. Se trata de los anillos de Urano en una de sus imágenes más nítidas a la fecha.

Similar la anterior imagen de los anillos de Neptuno, de los que poco se conocía hasta la llegada del James Webb, “la nueva imagen de Urano presenta anillos dramáticos, así como características brillantes en la atmósfera del planeta“, señaló la NASA en un comunicado.

A diferencia de Neptuno, que comparte características al ser también de hielo, los anillos de Urano si se conocían hasta ahora, puesto que otros instrumentos, como las sondas Voyager o el telescopio Hubble, ya los habían divisado.

De hecho, la vista más nítida la mantenía el Hubble cuando los fotografió por primera vez en 2014, pero el James Webb opacó ese logro con sus habilidades. “Los datos de Webb demuestran la sensibilidad sin precedentes del observatorio para los anillos de polvo más tenues”, enfatizó la agencia espacial.

"Ring in" @NASAWebb's new image of Uranus!

Hubble has observed the planets in our solar system for decades, and its consistent check-ins give astronomers a wealth of data about their atmospheres and weather.

Now with Webb on the job as well, we can learn even more! ⬇️ pic.twitter.com/IxDXCWd2u2

— Hubble (@NASAHubble) April 6, 2023