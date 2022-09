Quizás has visto en video virales de TikTok y otras redes sociales un detergente muy peculiar, pero que no suele usarse en Chile: viene en pequeñas láminas, como si fuera papel.

Es un formato que se está popularizando con rapidez en otras partes del mundo porque tiene múltiples ventajas, comenzando por la comodidad y su baja huella de carbono.

Y ahora está empezando a ser comercializado de forma masiva en nuestro país por la marca Bulle, que fue lanzada este año y ha registrado un rápido crecimiento, gracias a su promesa de ser completamente biodegradable.

Benjamín Pérez e Ignacio Domeyko, fundadores de la empresa, indican –en entrevista con BioBioChile– que decidieron innovar con este tipo de producto como una forma de ofrecer una alternativa más ecológica.

Es el caso del detergente en láminas de Bulle que no tiene nada de plástico, ni en el contenido ni en el envase, tal como apunta su sitio web: “Cuando decimos que nuestro detergente es 100% biodegradable, lo decimos de verdad. Cumplimos con el estándar OECD 301, determinando que nuestro producto es biodegradado en un 85% al cabo de 4 días, y biodegradado en un 100% antes de 28 días”, afirmación que está científicamente certificada.

“Vimos que había una tendencia internacional respecto a este tipo de productos. En general, la necesidad por artículos ecológicos ha aumentado fuertemente en Chile, al mismo tiempo que en el resto del mundo, y por eso decidimos desarrollar este producto innovador, que tiene un formato nuevo que casi no está presente en el mercado nacional”, afirma Pérez.

Domeyko agrega que “además, somos de una generación que es mucho más consciente de este tipo de problemas que existen hoy en día. Vimos este aumento de la demanda por este tipo de productos y nos dimos cuenta de que nosotros también somos parte de esa demanda.”

Los ejecutivos añaden que el interés en nuestro país es alto, lo que se refleja en las ventas, que se duplican cada mes, o en la interacción que se aprecia en sus redes sociales (@planet.bulle).

Por otra parte, a pocos meses de su llegada al mercado, este producto chileno ya se ha internacionalizado, pues en junio lo lanzaron en Estados Unidos.

Bulle: los beneficios del detergente 100% ecológico

Esta innovación se pudo lograr gracias a que, “entre nosotros y el laboratorio con el que estamos asociados, contamos con varias patentes para que nuestros productos alcancen estos estándares, y una gran capacidad de lavado. Además, estamos trabajando en el desarrollo de nuevos productos con la misma línea de innovación, que esperamos comercializar antes de fin de año”, informa el portal web.

Entre los ingredientes naturales con que fue fabricado están el coco, que cuenta con excelentes propiedades de limpieza; los frutos del Sapindus Mukorossi, también conocido como el ‘Árbol del Jabón’; y enzimas, que asean con mucha más profundidad, a nivel de la fibra.

Todo esto permite que, además de ser biodegradable y completamente libre de plástico, cumpla su objetivo final, que es limpiar con alta efectividad.

“Bulle tiene varios atributos. El primero es que el producto es biodegradable y hasta el envase es libre de plásticos, así que es 100% ecológico. Lo segundo, y también muy importante, es que lava súper bien, así que puede competir con el detergente tradicional. Y lo tercero es que es muy fácil de almacenar, pues ocupa un mínimo espacio, lo que te permite guardar detergente para un año entero en un cajón”, relata Benjamín Pérez.

Añade que “también es portátil, la gente que no tiene lavadora en su casa puede llevarlo fácilmente. Y viene dosificado, lo que significa que no desperdicias producto. Es muy eficiente porque no usar más del necesario y no botas nada.”

En ese sentido, Ignacio Domeyko acota que “uno de nuestros clientes estaba fascinado con el producto porque lo compraba para su abuelita, quien no tiene la fuerza para levantar los bidones o cajas de detergente tradicional, que suelen pesar varios kilos. Entonces, este formato le era súper cómodo.”