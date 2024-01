Hace pocos días, el caso por la muerte del rapero venezolano, Canserbero, dio un vuelco luego de que su ex máganer, Natalia Améstica, quien había confesado ser la autora de su asesinato, cambió su versión de los hechos y dijo que es inocente.

Ahora, sus hermanas, Bárbara y Tamara Améstica, en declaraciones a Bio Bio TV, reafirmaron la inocencia de Natalia y de su otro hermano Guillermo, quien habría ayudado a encubrir el asesinato según la confesión.

“Ellos son inocentes”, aseguró Bárbara. En la entrevista, también comentaron que la confesión que los hermanos entregaron en diciembre pasado, en realidad podría haber sido manipulada.

“Es un video donde ellos aparecen amarrados, sin un abogado al lado. Están asustados, a altas horas de la madrugada. Ellos lo toman y dicen que es una especie de confesión. Es un testimonio absolutamente bizarro, que como familia nunca oímos. No es parte del testimonio de mi hermana”, planteó.

Asimismo, explicó que al momento de la muerte de Canserbero, Natalia habría estado encerrada en su habitación sin ver lo que estaba pasando y en cuanto a su hermano, habría sido vinculado por el caso tras dar declaraciones en nombre de la ex mánager, quien en ese momento no quiso hablar.

Bárbara y Tamara, viajaron a Chile para pedir ayuda en la investigación, puesto que aseguran que a su familia se les está negando el derecho a defensa.

“No tenemos la menor idea de que es lo que se esconde detrás. Estamos urgidos, llamamos a la emergencia. Es por ello que nos vinimos a Chile a buscar el apoyo de las instituciones chilenas para lograr el derecho a la defensa” comenta Bárbara, “todo acusado necesita defenderse, no ha pasado en el caso de mis hermanos” finalizó.

¿Qué está pasando con el caso de Canserbero?

Recordemos que el músico falleció en 2015 en la provincia de Aragua. En un inicio el caso fue tratado como un homicidio-suicidio, pero aquella versión nunca dejó del todo conforme a la familia, por lo que en 2023 se reabrió la investigación.

En concreto, el rapero se habría lanzado de un piso 10 luego de que, en un ataque de esquizofrenia, asesinara a Carlos Molnar, esposo de Natalia Améstica, quien estuvo en el lugar y dio esa versión junto a su hermano Guillermo.

Sin embargo, tras reabrirse la investigación que puso en la mira a los hermanos Améstica, Natalia confesó el crimen a través de un video que se hizo viral, donde dijo que ella había asesinado a las dos personas y que llamó a su hermano para que le ayudara a encubrir la escena.

“Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación. Él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio”, aseguró.

Después de esto, Améstica migró a Chile, supuestamente asustada de que se descubriera la verdad, pero cuando se reabrió el caso regresó a Venezuela para colaborar en la investigación, donde finalmente confesó.

Tras la conmoción de su testimonio, un mes después, Améstica se retractó de sus declaraciones y en una carta enviada a sus abogados en Chile, contó una versión diferente.

La ex mánager reiteró que todo ocurrió en su casa, cuando Canserbero le pidió alojamiento por una noche. Allí, Natalia vivía con su pareja Carlos Molner. “Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, señaló.

Tras dejarlo viendo una película, Natalia afirma que se fue a dormir con su pareja, dejando a Canserbero en una habitación contigua.

“Nos quedamos dormidos hasta que, pasadas las 4:00 de la mañana -o casi las 5:00- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a Stoperro (apodo de Carlos Molner), pegando más fuerte la puerta”, redactó.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase: ‘Enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, escribió.

Tras salir de la pieza, asegura, encontró a Molner tendido en el piso. “Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, comentó.

“Ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, dijo.

Tras conocer esta versión de los hechos, los abogados desestimaron la confesión de Améstica en video.

¿Qué pasó con Natalia y Guillermo Améstica?

Por ahora, Natalia y Guillermo Améstica estarían detenidos por la justicia. Sus hermanas desde Chile aseguran que no saben mucho de ellos y que sus familiares en Venezuela no han podido verlos.

Lo que la familia Améstica solicita es que “el gobierno venezolano entienda que debe abrir la posibilidad de la defensa”, confiesa Bárbara, y agrega que prácticamente están secuestrados y temen por la integridad de sus parientes.

Bárbara plantea las siguientes interrogantes “si hay una investigación fuerte, como dice el ministerio público, ¿por qué no se permiten los abogados y juicios?”.

“No tengo ninguna duda de que ellos están forzados para admitirlo y venga una sentencia enseguida”.

Las hermanas piden que las instituciones chilenas hablen con las venezolanas para que ellos puedan acceder a un abogado y tener un juicio. Además, denuncia que las autoridades “están violando la presunción de inocencia desde el día uno”.