Natalia Améstica, la mánager venezolana-chilena que semanas atrás confesó mediante un video haber asesinado al rapero venezolano Canserbero, cambió su versión de los hechos y acusó presiones para reconocer la autoría del homicidio.

De acuerdo al diario La Tercera, desde su presidio, Améstica envió una carta a sus abogados en Chile, Ciro Colombara y Jennifer Alfaro, donde entrega un testimonio radicalmente opuesto al que grabó en diciembre.

En la misiva, la exmánager alude a los acontecimientos que supuestamente ocurrieron en su casa cuando Canserbero le pidió alojamiento por una noche. Allí, Natalia vivía con su pareja Carlos Molner.

“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, señaló.

Tras dejarlo viendo una película, Natalia afirma que se fue a dormir con su pareja tras dejar a Canserbero en una habitación contigua.

“Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4.00 de la mañana -o casi las 5.00- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a Stoperro (apodo de Carlos Molner), pegando más fuerte la puerta”, redactó.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase: ‘Enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, escribió.

Tras salir de la pieza, asegura, encontró a Molner tendidos en el piso. “Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, comentó.

“Ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”, dijo.

Tras conocer esta versión de los hechos, los abogados desestimaron la confesión de Améstica en video.

“Sin perjuicio de que los hermanos Améstica son inocentes del delito de que se les acusa, como ciudadanos chilenos esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal en que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a defensa en Venezuela”, señalaron los abogados de Ciro Colombara y Jenifer Alfaro al matutino.

Este jueves, Bárbara Améstica, hermana de Natalia, se presentará ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara para agilizar las gestiones del consulado chileno en Caracas.

“La supuesta confesión que ha difundido el fiscal Tarek William Saab como fundamento de la acusación no resiste ningún análisis serio desde la perspectiva de derechos humanos: después de semanas de incomunicación, sin conocer las pruebas del caso, sin abogados presentes y con las manos amarradas”, agregaron.