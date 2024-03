Detrás de las Máscaras: Comedias para "refrescar la vuelta a la rutina" programó Centro Mori

Una importante área de la programación anual de Teatro Mori es este género, cuyo XII Encuentro de Comedias 2024 acaba de cerrar en febrero pasado.

Para la nueva temporada que se inicia hoy, la sala comienza con seis títulos con los que, dicen los organizadores, buscan “refrescar la vuelta a la rutina” de marzo.

Entre los contenidos de la media docena de títulos seleccionados figuran situaciones vividas al interior de las parejas y que emergen durante un inocente juego; y una discusión satírica entre espermatozoides sobre “la posibilidad de nacer en Chile”.

A esto se agregan una comedia negra con personajes que sobreviven en un set de televisión al borde de la quiebra; peligrosas experiencias de vida de tres amigas en la cabina de un avión; y dos stand up que repasan mundos personales.

Para conversar sobre la realidad del género de la comedia en Chile y como se manifiesta en algunas salas santiaguinas, Andrea Pérez de Castro, encargada de programación de Teatro Centro Mori, y la comediante Josefina “Pepi” Velasco visitan hoy Detrás de la Máscaras en BBTV.

COMEDIAS EN CENTRO MORI

“Mediocres”

Dirección: María Figueroa.

Dramaturgista: Juan Pablo Troncoso.

Elenco: Rodrigo Florechaes, Tomás Ahumada, Linus Sánchez, Deborah Carrasco, Valentina Torrealba.

Diseño sonoro: Camilo Venegas.

Diseño iluminación: Javier Pavez.

Diseño escenografía y vestuario: Andrea Pizarro.

Multimedia: Julián Rudy.

Diseño gráfico: Andrián Bais.

Sonidista: Gonzalo Soto.

Producción general: Victoria Iglesias.

Sala Mori Bellavista. Jueves a sábado, 20:30 horas.

Entradas general: $8.000; estudiantes y tercera edad $4.000. 21-30 marzo.

“Soy el único que no me conozco” (Stand Up).

Intérprete: Felipe Izquierdo.

Sala Mori Vitacura. 3, 10, 17, 24 y 31, 19:30 horas. Entrada general $ 15.000.

“Mujeres turbulentas”.

Dramaturgia: Elena Muñoz, Josefina Velasco y Magdalena Max Neef.

Dirección y producción general: Juan Bennett.

Elenco: Elena Muñoz, Josefina Velasco, Magdalena Max Neef.

Técnico: Gabriel Pozo.

Sala Mori Vitacura. Jueves a sábado, 20:30 horas.

Entrada general $ 15.000. 21 marzo-25 de mayo.

“Perfectos desconocidos”

Dramaturgia: Paolo Genovese.

Director: Franco Battista.

Adaptación: Guillermo Francella.

Elenco: Cia. MST (Katty Kowaleczko, Catherine Mazoyer, Cesar Caillet, Felipe Contreras, Julio Jung, Andrés Olea, María José Weigel).

Producción: MST y Swing.

Sala Mori Recoleta. Viernes y sábado, 20.30 horas. 08-23 marzo 2024.

“Felipe de las Américas” (Stand Up).

Intérprete: Felipe Avello.

Sala Mori Recoleta. 20-28 marzo.

“Tres espermios desobedientes sin permiso de la mamá”

Dramaturgia y dirección: Rodrigo Bastidas.

Elenco: Cia. The sperm boys (Fernando Larraín, Rodrigo Muñoz, Rodrigo Bastidas).

Producción: Paula Jullian.

Sala Mori Parque Arauco. Jueves y viernes, 20:30 horas; sábado 20:00 horas. Entrada general $20.000. 07 marzo-29 junio.

Entradas en ticketmaster.cl e informaciones en www.centromori.cl.