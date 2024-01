Hablan hermanas de imputados por muerte de Canserbero: "es un testimonio bizarro que nunca oímos"

En una nueva edición de Entrevistas Bio Bio Tv, se conversó con las chilenas Bárbara y Támara Améstica sobre la misteriosa muerte del rapero Canserbero (20 de enero del 2015). Ambas son hermanas de Natalia y Guillermo (imputados por la fiscalía venezolana como responsables de la muerte de los artistas), por lo que volvieron a su país natal a solicitar ayuda.

“No, no están. Ellos son inocentes” afirmó Améstica ante la interrogante de si sus hermanos están detrás de la muerte del cantante.

Dicho caso es un enigma, el cual ha conmovido a miles de fanáticos del rap, ya que existe la duda sobre si el fallecimiento corresponde a un suicidio (que es lo que se creía) o un asesinato.

Contexto para comprender el caso:

El rapero Venezolano, Tyrone José González Orama, o más conocido por su nombre artístico como Canserbero, fue un rapero, compositor y activista. Él falleció inesperada y trágicamente el 19 de enero del 2015.

Según los medios de comunicación de Venezuela, el cantante de 28 años de edad, se lanzó de un décimo piso, después de haber asesinado a su amigo Carlos Molnar, en medio de un cuadro depresivo. Lo anterior ocurrió en la ciudad de Maracay.

Existen muchas incongruencias con la hipótesis, ya que no entienden por qué Tyrone cayó con los pantalones más abajo de las rodillas, por qué tenía dientes rotos (la autopsia declaró que fue probablemente antes de caer) o que pasó con el dinero recaudado en su gira por Chile.

“La fiscalía realizó una ardua investigación, la cual concluyó que fue un homicidio-suicidio. Mi hermana no vio cómo ocurrió, pero era testigo porque estaba en la casa” explicó Bárbara sobre lo sucedido aquel 20 de enero del 2015.

Casi nueve años más tarde, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, decidió abrir nuevamente el caso de Canserbero y exhumar sus restos para investigar. Dicha decisión fue aprobada por Nicolás Maduro.

“Se pidió un sobreseimiento a la causa y que el tribunal firme el cierre del caso, eso no ocurrió. El expediente quedó allí y se acumuló de causas. Eso es muy común en Venezuela” comenta Améstica. Además añade “el fiscal asumió su cargo en el año 2017. Nosotros nos preguntamos ¿por qué esperó hasta el 2023 y no lo abrió antes? Nos llama la atención que sea después que la revista “Rolling Stone” lo nombrara como el mejor rapero de hispanoamérica”.

La familia del rapero denunció que González no tenía enfermedades mentales y que querían saber qué pasó con su familiar. Sin embargo, no se supo más del caso hasta ahora, que Natalia Améstica confesó su culpa en un video difundido en redes sociales. “Es un video donde ellos aparecen amarrados, sin un abogado al lado. Están asustados, a altas horas de la madrugada. Ellos lo toman y dicen que es una especie de confesión. Es un testimonio absolutamente bizarro, que como familia nunca oímos. No es parte del testimonio de mi hermana” confesó Améstica.

“En noviembre del 2023, nos enteramos por la televisión que se reabre el caso. Entendimos que se trataba de concretar cosas que no se habían terminado de investigar” Exclamó la hermana de Natalia, quien además reconoce que estaban pendiente del caso por las teorías que se habían difundido en internet.

¿Por qué está involucrado Guillermo?

“Mi hermano dio declaraciones a la televisión ese mismo día de la tragedia. En vez de hablar Natalia, habla él y transmite lo que le había dicho ella”.

“Mi cuñado tenía una banda. Él era bajista y fundador de una banda de reggae. Hicieron una especie de negocios, él le buscaba fechas para presentarse” plantea Améstica, en pocas palabras, Carlos básicamente era productor.

Con respecto a Natalia “ella hacía labor de soporte. Cuando la nombran de manager, eso no es verdad. Ella solo tenía una relación con Carlos”.

Caso de los imputados:

Según las entrevistadas, cuando sus hermanos notaron que se abrió el caso fueron voluntariamente a declarar. Además expresan que les llama la atención que la investigación no se trabajó de manera cerrada, sino que se muestra a través de los medios de comunicación.

El 21 de noviembre “mis hermanos son imputados por falsa atestación y obstrucción a la justicia. A los días se les da arresto domiciliario y el 15 de diciembre se les imputa por homicidio”.

A la fecha no se sabe mucho sobre Natalia y Guillermo, “están aislados, no sabemos en que condiciones están. Mis padres fueron y no dejaron que los vieran. Esperamos que este domingo los podamos ver, pero parece que no va a pasar” comunicó Támara.

Las entrevistadas sostienen que en el caso de sus hermanos “no han podido tener un abogado juramentado. Cuando se le imputa por homicidio, se les dice que ellos habían renunciado a sus abogados privados, por lo que se les nombró un defensor público que no ha hecho nada”.

¿Qué se esconde detrás de todo esto?

“No tenemos la menor idea de que es lo que se esconde detrás. Estamos urgidos, llamamos a la emergencia. Es por ello que nos vinimos a Chile a buscar el apoyo de las instituciones chilenas para lograr el derecho a la defensa” comenta Bárbara, “todo acusado necesita defenderse, no ha pasado en el caso de mis hermanos” finalizó.

De acuerdo con la información entregada por las entrevistadas, es posible que en tres meses sus hermanos sean condenados a la pena máxima (30 años de presidio). “Eso ocurrirá en un país que no les dio la oportunidad de meter un argumento a favor, no se vio expedientes ni actas”

Bárbara plantea las siguientes interrogantes “si hay una investigación fuerte, como dice el ministerio público, ¿por qué no se permiten los abogados y juicios?”.

“No tengo ninguna duda de que ellos están forzados para admitirlo y venga una sentencia enseguida”.

Las hermanas piden que las instituciones chilenas hablen con las venezolanas para que ellos puedan acceder a un abogado y tener un juicio. Además denuncia que las autoridades “están violando la presunción de inocencia desde el día uno”.

Posibilidad de que participe un abogado:

“Se ha pedido, pero no se ha podido. Mi papá ha ido con el abogado al tribunal, pero le cierran la puerta en la cara, le dicen: No hay despacho”.

Lo que la familia Améstica solicita es que “el gobierno venezolano entienda que debe abrir la posibilidad de la defensa” Confiesa Bárbara y agrega que prácticamente están secuestrados y temen por la integridad de sus parientes.

