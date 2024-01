Productora Transistor aún adeuda millonaria devolución de entradas por show de Rauw Alejandro

A casi un mes y medio de expirar el plazo autoimpuesto por la productora Transistor para la devolución de entradas del cancelado show de Rauw Alejandro en Santiago (se iba a realizar el 23 de octubre en el Hipódromo Chile), hoy ya son alrededor de 308 clientes quienes aún no ven de vuelta los dineros de sus tickets.

La cronología del caso la constató BioBioChile el 14 de diciembre pasado, cuando eran 228 los usuarios que aún no recibían respuesta de la productora ni de la ticketera a cargo del evento, FunTicket, cuyo representante legal es el socio fundador de Transistor, Leonardo Valeria.

En ese entonces, la deuda se contabilizaba en más de 45 millones de pesos. Veinte días después, de acuerdo al último catastro del grupo autoorganizado con la asesoría de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), la cifra asciende a $57.595.528 pesos.

Aquel 14 de diciembre, tras el anuncio del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de enviar un oficio a la empresa a cargo, Transistor reactivó las devoluciones, pero sólo por algunos días.

Natalia Escudero, quien asumió la coordinación de los afectados tras la cancelación del show, resume así la situación: “La productora dijo que habría 7 días para realizar las devoluciones, pero en realidad sólo lo hicieron en los dos días posteriores y no a más de 40 personas. Y eso hasta el día de hoy”, cuenta a BioBioChile.

“De las 308 personas, algunas han recibido un monto parcial: no más de 10 y no el monto total de la deuda. Es decir, hay casi 300 personas que aún no han recibido ni un solo pago de parte de Transistor, quienes el domingo 31 hicieron un evento masivo de fin de año”, agrega.

Escudero hace alusión a Afterlife, encuentro de música electrónica que se celebró en el Hipódromo Chile con miles de asistentes y boletos que fluctuaban entre los $105.500 pesos (General Fase 2) y los $4.945.000 (Mesa Zona Norte, 10 personas) el día de la fiesta.

“Hemos estado esperando respuesta, y no hemos recibido ningún comentario… Por ahora, estamos en comunicación con Conadecus y Sernac, quienes ya están al tanto de nuestra planilla (y nuestros casos). Somos 308 y más de 55 millones en monto total que tenemos catastrados de deuda”, señala.

BioBioChile tomó contacto con la productora Transistor para conocer las razones del nuevo retraso en la devolución de entradas. Luego de más de una semana de intentos, hasta el cierre de esta publicación no hemos recibido respuesta.

Por ahora, la comunidad de consumidores sigue recepcionando casos de devoluciones pendientes. “Sigue entrando gente, siempre. Hay algunos que llegan por TikTok, por Instagram, o directo a nuestro grupo de WhatsApp, entonces 308 tampoco es un número real, porque algunos no han respondido aún nuestro formulario”.

Transistor: años de éxitos y polémicas

A pesar de destacar como una de las productoras más importantes del país (han traído a Chile artistas de la talla de Rihanna, Ennio Morricone, Primus, Morrisey, Ramnstein, Mike Patton, Sonic Youth, Snoop Dogg y el pasado 31 de diciembre la cotizada fiesta electrónica Afterlife del afamado productor Tales of Us, entre otros shows), Transistor lleva consigo un largo historial de desencuentros con el público.

Desde el accidentado debut del Festival Frontera en 2013 (y múltiples problemas en sus ediciones posteriores), hasta eventos recientes como el último Knotfest (desórdenes y problemas de acceso y logística al interior del Estadio Monumental, tanto en puntos de hidratación y como en baños públicos), la productora local ha sido constantemente cuestionada, tanto así que su firma ha desaparecido de los afiches de algunos de los espectáculos que esta misma organiza (la última versión del festival Ritual, por ejemplo).

En 2019, un grupo de artistas nacionales entre los que se contaban La Pozze Latina, El Cruce y Mauricio Redolés, denunciaron millonarias deudas a raíz de espectáculos cancelados en un reportaje del portal El Dínamo.

El mes pasado, a su vez, se sumó un nuevo hito a la lista. Desde la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), solicitaron ante la justicia civil una medida precautoria a raíz del no pago de derechos autorales que se extendía por casi 10 años mediante diversas razones sociales (Promociones Soldout Chile, Productora Ritual Chile, Coliseo Producciones Limitada, etc).