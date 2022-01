Este sábado 15 de enero, mediante la plataforma Movistar TV, debutará en Latinoamérica (Perú y Chile, por ahora) la serie “Los Prisioneros”, la nueva producción a cargo de Joanna Lombardi (showrunner) que retrata la historia de la legendaria banda sanmiguelina.

Durante el trayecto de sus ocho episodios, la trama de la productora local Parox muestra cómo el grupo se convirtió en uno de los emblemas continentales del “rock latino” de mediados de los ochenta, en plena dictadura militar, y cómo se fueron fraguando las relaciones entre los integrantes y su entorno.

“Toda esta etapa, las repercusiones en el extranjero, en Perú, en Colombia, no la dimensionaba. Creo que la serie viene a dar esa mirada que para muchas personas va a ser sorprendente”, comenta a BioBioChile Diego Bernabé, el actor detrás del personaje que inspira Miguel Tapia, baterista del grupo.

Aron Hernández, el encargado de encarnar el espíritu de Jorge González, describe: “Se aborda un extracto de la historia de Los Prisioneros; eso permitió profundizar en ciertas circunstancias, en el contexto político. En esos detalles se cuenta la historia”. Andrew Bargsted, por su parte, se hizo cargo del prisionero restante: el rol que dibuja a Claudio Narea.

Los Prisioneros: la trama

“Los Prisioneros” comienza con la banda ya constituida, en los últimos años del régimen de Augusto Pinochet, ad portas de los preparativos del segundo álbum de la banda, “Pateando piedras”. En ese contexto, ya comienzan a verse las fisuras que terminarán disolviendo al colectivo, pero también las claves de la sinergia que los hizo una leyenda latinoamericana.

La actriz Florencia Crino interpreta a Claudia Carvajal, la pareja del personaje de Claudio, el guitarrista, en un rol bisagra que reconoce complejo al momento de trabajar. “Lo más difícil fue enfrentar la estigmatización que le se hizo a ella, romper con eso“, cuenta a BioBioChile.

Desde sus primeros minutos, “Los Prisioneros” dejan ver sus luces y sombras, y a veces más sus sombras que luces. Lo anterior se grafica en Jorge, quien con el habitual humor ácido del frontman criollo choca no pocas veces con su pareja de ese entonces, Jacqueline Fresard (Geraldine Neary), así como con su inseparable amiga Patricia Rivadeneira (Mariana Di’Girolamo).

En la vida real y en la serie, ambas pasarían a la historia del arte local como integrantes de las “Cleopatras”, colectivo femenino fundamental del “under chileno” que aquí es reivindicado por su influencia en el trío chileno.

“Yo las conocía porque había leído de Los Prisioneros, pero la gente, por lo general, no tiene acceso a esa información. La serie muestra que estaban pasando muchas cosas en esa época. Aquí se reivindican y las muestran. Nos dice: ellas fueron parte de nuestra historia como país”, describe Bernabé.

Florencia Crino: “Yo no conocía a las Cleopatras. Cuando leí el guion, me imaginaba que eran una compañía de teatro, no sabía quiénes eran. Cuando me explicaron y terminé de leer el texto, me di cuenta que fueron una influencia grande en el proceso creativo de Jorge”, agrega.

Por Miguel y Claudio

En la misma línea, la serie también se hace cargo de los dos Prisioneros eclipsados por la aura del compositor principal: Miguel y Claudio.

Bernabé: “El valor musical de cada uno habla por sí solo. Los tres tomaron rumbos musicales distintos. Vino Travesía para Miguel. Claudio tomó su camino y está destacado en la revista Rolling Stone chilena como autor de uno de los discos más importantes del rock local. Funcionaban como trío y en la separación de cada uno se perdió eso que los hacía Los Prisioneros”, reflexiona el intérprete detrás de Miguel.

Aron (Jorge) añade: “Se necesitaban entre ellos, eran un equilibrio. Jorge necesita los estímulos de sus dos compañeros. Y a pesar que es el líder, necesita de ambos para retroalimentarse. Pero cada cierto tiempo, inexplicablemente, aparecen personas que marcan hitos en la historia, y si miramos para atrás así ha sido”, define sobre el carácter mesiánico del personaje.

Florencia (Claudia Carvajal): “En la serie se le da un poco más de espacio a las otras personalidades. Entre los tres se complementaban, y eso se ve reflejado en la serie, porque está súper bien representada la personalidad de cada uno. Esta muy bien hecha y bien escrita. No es una serie sobre Jorge González, sino de la banda”.

(P): Claudio Narea se mostró públicamente en contra de la realización de esta serie. A vista del estreno, ¿creen que esta serie podría gustarle? Claudio ha demostrado mucho orgullo sobre el legado de la banda, y se ha dedicado a defenderlo y difundirlo en estos últimos años.

Aron Hernández: “Una cosa es conocer los gustos también, porque por más bien que esté hecha (la serie), tiene que ver con los gustos. Pero creo que están todas las características para que le pueda gustar. La serie está hecha con mucho respeto a los tres personajes. Le guste o no, va a sentir que el actor le dio un lugar a lo que interpreta. Aquí no se está juzgando a ninguno. Están todas las condiciones dadas para que le guste.

Diego Bernabé: Como decía Andrew Bargsted, que interpreta a Claudio, es muy respetuosa por cada individuo que aparece. Hay un cuidado tremendo. Cada personaje tiene su dignidad y respeto. A diferencia de otras realizaciones, aquí se muestran los lados buenos y malos; no hay villanos. Porque todos somos buenos y malos a pesar que no queramos serlo. Muestra nuestros lados imperfectos. Si se sienta a verla, no creo que le genere un ‘qué es esto’. Quizás le va a doler, le va a dar nostalgia, pero sí creo que se va a sentir bien.