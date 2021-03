Ya está en Chile y Latinoamérica TuneCore, plataforma de distribución digital enfocada a músicos independientes de todo el mundo que agita una premisa y una promesa: la retención del 100% de sus ingresos monetarios y los derechos de su contenido.

Lo anterior toma relevancia teniendo en cuenta algunos datos. De acuerdo a un estudio de la firma, en Colombia actualmente el 60% de los ingresos de la industria musical proceden de fuentes digitales. Y en México, por otro lado, un reporte de audio de nPeople y NeuroMedia estableció que, en 2019, el 57% de la música se “consumió” fue a través de servicios de streaming.

“Es una ola de crecimiento global. El último reporte de IFP1 dice que ha habido un crecimiento global de la industria de la música. En México, los ingresos totales en 2019 fueron de 180 millones de dólares, y del streaming representa un 86%. Ese es el poder de la música digital”, señala Bruno Duque, director regional de TuneCore en Latinoamérica.

Si bien los números no son los de Europa, Latinoamérica muestra “el mayor crecimiento regional en comparación a los otros millones de escuchas del mundo”, asegura. Si bien la pandemia frenó los conciertos presenciales, también asegura que se está componiendo mucha más música que antes, y que esta puede ser rentable para los artistas independientes.

“Los músicos independientes están cada vez entendiendo más que las formas de tener su propia música, en sus manos, es muy importante. La propiedad es un activo valioso. Se puede ver eso con grandes artistas en EE.UU, en Latinoamérica. A su vez, necesitan inversores, entonces algunos artistas terminan acudiendo a las disqueras para subir su música, pero creo que el crecimiento de los independientes está cambiando la industria. TuneCore tiene un modelo de negocios muy valorable, pagando el 100% de las regalías, no se guarda nada, entonces eso puede ayudarlos a ganar más dinero, promoverse y alcanzar sus objetivos”, resume.

Por subir su contenido a las tiendas digitales, TuneCore cobra aproximadamente 3 dólares como tarifa anual. Su alcance es de más de 150 tiendas, incluyendo las más populares: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal, Amazon Music, Tik Tok, Claro Música y Deezer, entre otras.

Desde su óptica, una plataforma que poco a poco ha ido ganando espacio artístico, contrario a lo que pudiese pensarse, es TikTok.

Consultados por algunas recomendaciones a los músicos locales jóvenes que están recién empezando en la industria, Duque no se pierde: “Hay que entender el negocio de las distribuidoras”.

“Las redes sociales son una herramienta muy importante, y es importante amplificar su presencia en ellas, porque te acerca a personas (auditores) de todo el mundo”, añade.

Otro aspecto que considera fundamental, es “trabajar su música no sólo en una tienda digital, sino en todas por igual, porque puedes tener más visibilidad en una, con una playlist en Amazon por ejemplo, y luego orgánicamente crecer en otras”.

Su última recomendación, y la que considera más importante, es “ser independientes”. “La propiedad es un activo, como dije, entonces tienen su música, sus lanzamientos, carreras, para después cosechar los máximos frutos posibles que son las regalías”.

Aquí, tres tips que considera crucial y que no debieran olvidarse bajo ningún contexto: “No firmar con disqueras que creas que no te van a apoyar; tener cuidado con las distribuidoras avanzadas, porque las cuentas van a llegar; y no dar exclusividad a ninguna tienda”.