En los Premios Caleuche, Gonzalo Valenzuela sorprendió al subir al escenario para denunciar sabotaje a obra teatral, acusando de amenazas a actrices tras una acusación de acoso sexual contra su compañero, Roberto Farías. Sus palabras generaron debate en la industria, con la Red de Actrices de Chile pronunciándose al respecto. Ahora, el actor Eduardo Barril criticó la intervención de Valenzuela, señalando que no era el momento ni el lugar adecuado para tratar ese tema, sugiriendo que debió ser abordado en Chile Actores. A pesar de considerar la cancelación de la intervención como inapropiada, Barril destacó que la ceremonia no era el momento para abordar ese tema.

Hace un par de semanas en medio de la ceremonia de los Premios Caleuche, luego de que su amigo Roberto Farías recibiera el reconocimiento a Mejor Actor de Soporte en Teleseries, el actor Gonzalo Valenzuela subió al escenario para pedir la palabra.

Sorprendida por la acción, pues no estaba programada, la animadora del evento, Javiera Contador, le cedió el micrófono al juez de “Mi nombre es” de TVN, lo que dio paso a una polémica intervención donde acusó a colegas de la industria de haber saboteado una obra donde actuaban ambos a raíz de una denuncia por acoso sexual en contra de Farías.

“Este año cumplimos 20 años con el Teatro Mori y recibimos amenazas de parte de actrices que querían quemar el teatro. Incluso contrataron hackers para sabotear la señal por la que íbamos a transmitir. Solo quiero que tomemos conciencia, porque hoy veo a compañeras que en su momento lideraron esta causa y ahora las veo aplaudiendo muy contentas, como si nada hubiese pasado”, lanzó Valenzuela en ese entonces sin sindicar a quién se refería.

Sus palabras tuvieron gran impacto en la industria, donde organizaciones como la Red de Actrices de Chile se pronunciaron al respecto.

Otro que evidenció su postura frente al caso fue el actor Eduardo Barril, quien atestiguó la intervención de Valenzuela desde primera fila, pues se encontraba en el teatro para recibir el reconocimiento a la trayectoria que otorga los Premios Caleuche.

“Vi eso y lo resumo en una frase, en una frase de una obra (…) ‘No es el momento Clarita, no era el momento Clarita"”, dijo citando a la “Pérgola de las Flores” en conversación con ADN.

“Es más, yo añadiría, que no era el momento Gonzalo, ni el lugar amigo mío. Esas cosas se hablan en Chile Actores, donde debería haberse conversado eso en una asamblea, pero no haberse tratado ahí”, agregó Barril.

No obstante, el actor aseguró que “la cancelación me parece pésima”, sin embargo, la intervención de Valenzuela en los Caleuche, a juicio del artista, “no era el lugar” adecuado, insistió. “Era una ceremonia que reunía ciertas características, no había por qué intervenir así”, concluyó.