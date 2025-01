La noche del jueves, el actor Gonzalo Valenzuela revivió en los Premios Caleuche una polémica que nació en 2018. Ese año, su colega, Roberto Farías, fue objeto de una grave denuncia por intento de violación y acoso sexual, por parte de una actriz. Causa que, según confirmó la Fiscalía, está terminada.

La denunciante fue Catalina Bianchi, quien en sus redes sociales publicó en 2018 que “Roberto Farías abusó sexualmente de mí en el baño de mi casa con gran violencia física y verbal”.

Luego, en conversación con Emol, detalló que “fui al baño de mi pieza, que estaba en un segundo piso y tenía el pestillo malo. El tipo entró. Él era un tremendo hombre, gigante para mí que soy chica. Entró, me tomó por la espalda, me agarró por el cuello y me dijo que me quedara callada porque yo sabía lo que me podía pasar”.

“Me empezó a besar, a chupetiar por todo el cuerpo… Asqueroso. Me abrió la ropa, me manoseó entera, y al final se bajó los pantalones y empezó a masturbarse al frente mío”, agregó al medio, por los hechos que habrían ocurrido en 2014.

Según relató, para escapar golpeó al actor entre las piernas. A los meses, le relató estos hechos a la pareja que tenía en ese entonces, pero este no le habría creído, e incluso peor, le bajó el perfil a la situación.

¿Qué pasó con la denuncia contra Roberto Farías?

Cabe mencionar que Roberto también se autodenunció, para que el Ministerio Público indagara este caso y, en sus palabras, aclarara los hechos por los cuales se le denunció.

Tras la polémica vivida la noche del jueves, muchas personas se preguntaron qué pasó con la denuncia. BioBioChile contactó a la Fiscalía Oriente, para indagar más en este caso.

El organismo confirmó que la causa está terminada, ya que en el proceso investigativo no se logró obtener antecedentes suficientes que permitieran acreditar la existencia del delito. Por lo tanto, no se le puede declarar culpable o inocente, porque nunca llegó a juicio.

Apoyo a denunciante y réplica de Gonzalo Valenzuela

En su momento, Catalina Bianchi recibió un amplio apoyo por parte del gremio de actores. Incluso, en 2020, cuando Roberto iba a estrenar una obra en el Teatro Mori, fue ampliamente criticado.

Uno de los organismos que rechazó dicha presentación fue la Red de Actrices de Chile. A ellas se sumó Sidarte, quien en un comunicado escribió “Nuestra misión es proteger a las víctimas y prevenir futuras situaciones de violencia. Una forma de proteger y prevenir es visibilizando”.

Por lo anterior, Gonzalo Valenzuela, cuando Roberto Farías recibió el premio a Mejor Actor de Soporte (Mejor Actor de Reparto), se subió al escenario, tomó el micrófono y dijo que “Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo ese premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos, hermanito mío, no pudimos, porque fuimos funados por nuestra propia gente. Este año nosotros cumplimos 20 años del Teatro Mori”.

“Recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro. Contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir, y sólo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo, no sé, a compañeras que se pusieron esa bandera y las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado”, añadió.