Gran controversia han generado las declaraciones del actor Gonzalo Valenzuela durante su intervención en la ceremonia de los Premios Caleuche 2025. En su discurso, recordó que en 2020 su obra El Performer, en la que compartía escenario con Roberto Farías, no pudo llevarse a cabo debido a múltiples amenazas.

Cabe recordar que, en ese entonces, Farías enfrentaba una denuncia por intento de violación y acoso sexual, interpuesta por la actriz Catalina Bianchi.

La polémica resurgió luego de que Farías recibiera el premio a “Mejor Actor de Soporte” por su papel de Buenaventura Moreno en la teleserie El señor de la querencia, de Mega. En ese contexto, Valenzuela aprovechó su intervención para referirse al impacto de la funa y cuestionar a algunas actrices que habrían impulsado la cancelación de la obra:

“Este año cumplimos 20 años con el Teatro Mori y recibimos amenazas de parte de actrices que querían quemar el teatro. Incluso contrataron hackers para sabotear la señal por la que íbamos a transmitir.”

“Solo quiero que tomemos conciencia, porque hoy veo a compañeras que en su momento lideraron esta causa y ahora las veo aplaudiendo muy contentas, como si nada hubiese pasado”, criticó Valenzuela.”

En la pasada emisión del programa, Only Fama lograron contactarse con Farías, quien envió un comunicado expresando su postura ante la situación:

“He dado vuelta la página. Quienes me acusaron falsamente hoy saben que lo hicieron de manera apresurada e irresponsable, causando un daño y un dolor irreparable. Pasar por esta amarga experiencia solo me permitió conocer a mis verdaderos amigos. Muchas gracias a mi familia y a todos quienes me acompañaron en este proceso.”