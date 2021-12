En 100 páginas, con muchos gráficos, ilustraciones, fotos y colores, Fernanda Piedra explica la importancia y urgencia de reducir al máximo la basura que cada uno de nosotros genera.

Con explicaciones simples y datos concretos, la autora hace una síntesis del origen de la producción -porque eso es en realidad- de grandes cantidades de basura (porcentajes de generación de basura, kilógramos por persona, etc.), sus efectos en el calentamiento global y la naturaleza, el negocio de la basura y lo que tardan en descomponerse diferentes productos.

Luego de esas 40 páginas de contexto -bastante alarmantes y depresivas-, Fernanda Piedra presenta “El camino, una era sustentable”. En esta sección muestra a algunos pioneros en temas medioambientales, del “cero basura”, como algunas propuestas globales -como los 17 objetivos de la ONU para el 2030-, ejemplos de políticas nacionales (de Alemania, Francia, Suecia y Chile, entre otros) e iniciativas de compañías y organizaciones, como las zapatillas Kruza (Chile), la Cerveza Roast (Inglaterra) o Fairphone (Holanda). Son ideas y propuestas que motivan, incentivan al lector a ser parte de un mundo con menos basura, más amigable con el medioambiente.

Finalmente, el libro tiene “Sé el cambio que quieres ver”, donde en 25 páginas Piedra presenta 11 propuestas que cada cual puede implementar a nivel personal. Desde algunas más abstractas, como “inspirarse” escuchando postcasts, viendo documentales o uniéndose a grupos o redes existentes a acciones concretas, como compostar o escribir o contactarse con empresas, negocios, restaurante y municipios para que sean menos contaminantes o tomen medidas para generar menos basura o reciclen más.

“Basura Cero. Cómo decirle adiós a la basura y estar en paz con nuestro planeta” es un libro necesario, con varias ideas, recomendaciones y datos prácticos que se pueden llevar a cabo e incentivar a realizar otras iniciativas. Es un libro que nos puede motivar a tener una vida más acorde con el medioambiente, con nuestro planeta.

Como suele sucedernos, “Basura Cero” es un libro para un público limitado. Por varias razones. El primero -y más visible- es el uso de palabras y frases en inglés -sin traducción- en un país con un alto porcentaje de personas que no hablan (hablamos) inglés.

A lo anterior se suma que el libro no considera la diversidad del país, tanto geográfica, material y económica de sus habitantes. Muchas ideas son muy difíciles de poner en práctica para grandes sectores del país. Ser o tender a ser “cero basura” en varios aspectos es muy costoso. Algunas ideas requieren -como reconoce la autora- de disponer de tiempo, en una sociedad donde muchas personas no lo tienen. Tampoco considera la escasez de espacio en la que viven la mayoría de nuestros conciudadanos. Hacer compostaje, reciclar, preparar nuestros propios alimentos, etc., requiere recursos y espacio que no todos tienen.

“Basura Cero” es un buen libro para crear conciencia, para estimular a la acción en relación a la basura, en especial a personas de clase media-alta y alta. Sin embargo, puede ser frustrante para otras que, siendo sensibles con el tema, les resulte muy difícil sumarse a las iniciativas e ideas propuestas por sus condiciones personales.

Basura Cero

Fernanda Piedra Fuentealba

Empresa Editora Zig-Zag S.A.

Santiago de Chile, octubtre de 2021