La celebración de los 10 años del Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado tendrá este sábado 28 de agosto a las 19 horas la inauguración oficial de su décima edición.

La ceremonia que se transmitirá a través de la Fanpage de Facebook del certamen. Las actividades del Festival se extenderán hasta el domingo 5 de septiembre.

La inauguración será animada por Sophie, Galileo y Amaru, niños y niña que han tenido un vínculo especial con el Festival a lo largo de estos diez años de vida. En ella se realizará un recorrido histórico y se presentarán los títulos de las cuatro categorías en competencia y la composición del jurado.

“Desde el inicio de nuestro Festival hemos exhibido y nos hemos maravillado con sus películas, con su infinita capacidad creativa para imaginar mundos animados únicos, pero también para darle protagonismo a la diversidad cultural y racial de Europa y del mundo”, sostuvo Alejandra Fritis, directora del certamen.

Michel Ocelot

El miércoles 1 de septiembre, a las 12 horas, el Festival Internacional de Cine Ojo de Pescado realizará el diálogo virtual “Los mundos animados de Michel Ocelot”, vía Zoom. Michel Ocelot es el director de animación “Kirikou y la Hechicera” y “Cuentos de la Noche”. Su último largometraje, “Dilili en París”, podrá ser visto entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre en festival.ojodepescado.cl.

La inscripción para este diálogo con Michel Ocelot está disponible en www.ojodepescado.cl/michelocelot.

Niñas y niños

El certamen selecciono -en un proceso abierto y participativo- a niñas y niños para ser parte del jurado. Ellos determinarán a los ganadores de las categorías profesionales Largometrajes (10 títulos), Cortometrajes (27) y Series de TV (19). De entre 8 y 16 años de edad, deberán evaluar las obras, las que se podrán ver hasta el 5 de septiembre en festival.ojodepescado.cl.

Largometrajes

Los títulos en competencia son “Biswa” (India), “Triple Problema” (Polonia), “El aro” (Turquía), “Vida”, “Temporada de campo” e “Imaginando a la oscuridad” (México), “Hermanas: el verano en que descubrimos nuestros superpoderes” (Noruega), “La princesa bruja” y “Nada más perfecto” (Alemania), y “El gigante egoísta” (Argentina).

Cortometrajes

En la categoría hay diversidad de historias, territorios y visiones de mundo con obras como “Bajo las nubes” y “Pequeño muñeco de nieve” (Rusia), “Migrantes” (Francia), “Dominó del mono” (Alemania), “La tortuga de plástico” (Colombia), “Lluvia” (Venezuela), “Incómodo” (Estados Unidos), y “Dolapo está bien” (Reino Unido), con temas relacionadas con el cambio climático, la relación de los seres humanos con su entorno, y el confinamiento durante la pandemia.

“Orchestra from the Land of Silence”

Muy contingente resulta el cortometraje “Orchestra from the Land of Silence” (“Orquesta desde la Tierra del Silencio”). Es un documental dedicado a las jóvenes artistas de la primera orquesta de Afganistán compuesta por mujeres.

Esta historia adquiere relevancia con el regreso del Talibán al poder, un régimen de represión contra mujeres y niñas. Ese régimen había prohibido -con su particular interpretación de la ley islámica- la música y el cine, y duras medidas que atentan contra mujeres y niñas.

Series de TV

La competencia en la categoría Series de TV cuenta con la participación de canales de televisión latinoamericanos como Pakapaka (Argentina), Mi Señal (Colombia) y CNTV Infantil (Chile).

Profesores

Docentes evaluarán la categoría Jóvenes Cineastas, donde fueron seleccionados 31 cortometrajes hechos por niños, niñas y jóvenes, de los cuales 14 títulos son de producción chilena y 17 latinoamericano. Son testimonios sobre cómo las infancias han enfrentado la pandemia.

Los realizadores de las piezas en la categoría Jóvenes Cineastas participarán en cuatro bloques que se transmitirán a través de la Fanpage de Facebook de Ojo de Pescado, a las 16 horas, los días 30 y 31 de agosto, y 2 y 3 de septiembre. En ellos presentarán y exhibirán sus cortometrajes al público, y responderán preguntas de los asistentes.

