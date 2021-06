A casi dos días del cierre de campaña y a menos de uno de la votación en sí, Claudio Orrego recibió un inesperado respaldo a su candidatura a la gobernación de la Región Metropolitana.

Este vino de parte de Alejandro Goic, actor y militante del Partido Socialista, quien se convirtió en viral en redes sociales tras dar a conocer su apoyo al exintendente mediante un comentado video.

“Es una alegría poder optar entre dos opciones progresistas y democráticas, porque la derecha ya fue derrotada”, señaló al inicio de la secuencia en alusión a la candidatura de Karina Oliva, la carta del Frente Amplio para el cargo.

“Mi corazón me dice vota izquierda, como siempre… Pero la voz de la razón histórica me dice otra cosa: me dice no es posible hacer esas transformaciones sin la unidad política y social del pueblo. Lo digo con pena”, agregó.

“Estamos viviendo un ambiente de descalificaciones, de vetos, de diatribas, y para cumplir el mandato que el pueblo hizo a partir del 18 de octubre, con mucho sacrificio, necesitamos al pueblo comunista, chileno, históricamente democrático; al pueblo socialista, al histórico, y a los nuevos pueblos socialistas; al pueblo independiente, progresista; y al pueblo socialcristiano. Y ese mundo, ¿qué representa? Claudio Orrego”, señaló.

Luego, sin esconder emoción ni énfasis, explicó su postura: “Voy a hacer un gesto de unidad, desde la izquierda, desde mi vida de izquierda… Voy a apoyar a Claudio Orrego, a ese joven aún que todavía lo recuerdo, encabezando junto al padre Aldunate el Movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura”, dijo.

Ya al final del video, y mirando fijo a la cámara, el actor entregó un último mensaje a sus receptores: “Unidad, unidad, unidad. Unidad hasta que duela”.

Por su parte, el candidato demócrata cristiano agradeció el respaldo de Goic. “Gracias por tu valiente y emocionante apoyo! Vamos juntos a construir esa Región Metropolitana justa y fraterna que necesitamos con urgencia”, escribió en su cuenta en Twitter.