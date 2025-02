"No sigan invitándome": Julio César Rodríguez explica por qué no asistirá a la Gala del Festival

Julio César Rodríguez, animador de Chilevisión y conductor de Radio Bío Bío, explicó por qué rechazó la invitación para asistir a la Gala del Festival de Viña del Mar, alegando que en ediciones anteriores del evento pasó hambre al no alcanzar a probar el menú debido a la larga extensión de la transmisión, terminando comiendo completos en un servicentro. A pesar de haber animado la gala en años anteriores, señaló que ya no asistirá, agradeciendo las invitaciones de Mega, Canal 13 y TVN, pero de manera tajante declaró que no seguirá asistiendo, calificando la situación como una "ridiculez". La Gala del Festival de Viña se llevará a cabo este viernes 21 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar y será transmitida por Mega.

Julio César Rodríguez, animador de Chilevisión y conductor de Radio Bío Bío, explicó por qué no asistirá a la Gala del Festival de Viña del Mar, pese a que fue invitado.

El también periodista dijo que en ediciones anteriores del evento pasó hambre, ya que debido a la larga extensión de la transmisión no alcanzó a probar el menú y terminó comiendo en un servicentro.

“Yo animé la gala unos años y con eso quedé listo”, indicó en el matinal Contigo en la Mañana. Recordemos que Julio César ha estado trabajando el evento desde la alfombra roja en años pasados.

“Nosotros nunca comimos. Se extendía tanto el horario y terminaba tan tarde, que cuando llegábamos, ya no había comida. Terminamos comiendo un completo en un servicentro”, confesó respecto a una ocasión en que estuvo junto a su partner en la animación de la gala, Fran García Huidobro.

“Nunca he ido a la gala como invitado. Agradezco a Mega, porque me han invitado todos los años. Canal 13 y TVN igual han tenido la cortesía de hacerlo”, indicó.



“Pero no sigan invitándome, porque no voy a ir. Es una ridiculez”, sentenció sin pelos en la lengua.

Cabe destacar que la Gala del Festival de Viña se realizará este viernes 21 de febrero en el Sporting Club de Viña del Mar y será transmitida por Mega.