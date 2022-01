Seremi de Salud RM abre sumario sanitario contra Marinovic por no uso de mascarilla en la Convención

La autoridad sanitaria comenzó una investigación en contra de la constituyente del distrito 10 por no utilizar su mascarilla en el Salón de Honor del ex Congreso Nacional, es decir, en un lugar cerrado. Esta situación ocurrió el martes 4 de enero, cuando el órgano se dedicaba a votar por su nueva mesa directiva.

La seremi de Salud de la región Metropolitana abrió un sumario sanitario contra la constituyente Teresa Marinovic (IND-Partido Republicano), por no utilizar mascarilla en un lugar cerrado.

De acuerdo a La Tercera, la representante del distrito 10 fue notificada este miércoles 5 de enero, tras una extensa votación para elegir a la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, que tomó dos jornadas.

Marinovic tiene 5 días hábiles para entregar sus descargos a la autoridad sanitaria. La investigación tuvo su origen en la conducta asumida por la licenciada en Filosofía durante los comicios internos del organismo.

Durante la sesión del martes, diversos registros la captaron utilizando de manera incorrecta su mascarilla, lo que incluso le valió una advertencia del secretario John Smok cuando pasó adelante a depositar su voto.

Sin embargo, a pesar del llamado a cubrir su boca y nariz, mantuvo su mascarilla abajo. Esta acción fue recriminada por sus colegas, quienes se manifestaron en su contra.

A través de sus redes sociales, la constituyente expresó que “no soy anti-vacunas. No creo que el virus sea inexistente. No tengo inclinación a creer en teorías conspiranoicas”.

Sin embargo, aseguró que “creo en la libertad, y en que hemos cedido demasiadas libertades individuales en nombre de la salud. Llegó el momento de decir basta”.

