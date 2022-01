En el balance de covid-19 de este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado sobre la situación de la convencional Teresa Marinovic -quien pese a las llamadas de atención- no utilizó correctamente la mascarilla durante la votación de la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional. Ante esto, la autoridad sanitaria señaló que "no nos parece correcto que una convencional no use mascarilla, que no respete las medidas sanitarias".