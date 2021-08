Comisión de DD.HH de la CC acepta recibir a organizaciones acusadas de dar discursos "negacionistas"

Esta tarde, la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional votó el cronograma de la recepción de audiencias, que incluye a organizaciones propuestas por constituyentes de Vamos por Chile.

A través de una moción de ciertos convencionales, se buscaba excluir de estas instancias a organizaciones como la Fundación Jaime Guzmán, Acción Republicana, Cuide Chile y Confamilia, acusadas de emitir discursos de “negacionismo” y en contra de la igualdad de género.

Tras un extenso debate en el hemiciclo, se decidió incorporar a estas instituciones en las audiencias públicas. Sin embargo, también se acordó que si las fundaciones incurren en algún discurso de odio, sus intervenciones se suspenderán.

“Una cosa es que discutamos si van a presentarse o no, y otra cosa es que como coordinación, como mesa o como convencionales, permitamos que en una audiencia se mienta, se ofenda o se violen los Derechos Humanos”, señaló la coordinadora de la comisión de DD.HH, Manuela Royo, durante la tramitación.

En esa línea, agregó que “eso no lo vamos a permitir y, en ese sentido, propongo que aceptemos a estas instituciones, pero no vamos a permitir discursos de odio, faltas de respeto a las personas, mentiras ni afectaciones a la honra”.

Por otra parte, dentro de la agenda diaria, también se escuchará al constituyente Jorge Arancibia, independiente con un cupo de la UDI, quien hoy desconoció un voto político que lo excluye de esta mesa de trabajo.

Esto, ya que se le acusa de “negacionista” de las acciones de la dictadura y, además, se le recuerda su pasado como edecán de Augusto Pinochet.

Al respecto, Arancibia sostuvo esta tarde que “yo no he tenido nada que ver con el tema de violaciones a los Derechos Humanos. He reconocido que existieron las violaciones y mi actitud ha sido de buscar soluciones cuando correspondió”.