"No tiene ningún sentido, no existe": Arancibia rechaza voto político para sacarlo de comisión de CC

Esta tarde, el constituyente Jorge Arancibia, quien fue excluido de la comisión de Derechos Humanos por “negacionista” de la dictadura de Pinochet, se mostró en contra del voto político que recibió en su contra.

Cabe recordar que esta mesa de trabajo de la Convención Constitucional aprobó una medida para impedir su presencia en las audiencias públicas. Sin embargo, el excomandante en jefe de la Armada afirmó que tal acción no tiene ningún sustento.

“El voto político no tiene ningún sentido, no existe. Es una acción política, no es una acción jurídica ni una acción reglamentaria en nuestros procedimientos”, sostuvo.

Por otra parte, Arancibia aseguró que se encontró con “una actitud sectorista excluyente”, lo que “no es aceptable por el bien de Chile.

“Lo que dicen es lo que se van a tener que retractar, porque yo no he tenido nada que ver con el tema de violaciones a los Derechos Humanos. He reconocido que existieron las violaciones y mi actitud ha sido de buscar soluciones cuando correspondió, cuando era comandante en jefe. El trato que he recibido es indigno y no lo acepto”, agregó.

Respaldo de Vamos por Chile

El constituyente independiente, que postuló con un cupo de la UDI, recibió el respaldo de la lista Vamos por Chile. A través de un comunicado público, Hernán Larraín, Cristián Monckeberg y Rodrigo Álvarez acusaron una actitud “ilegal” y “abusiva” de parte de quienes intentan apartar a su colega de la comisión de Derechos Humanos.

“Ningún grupo, ninguna mayoría circunstancial, ninguna comisión en particular o, ni siquiera, el Pleno de la Convención Constitucional, puede atribuirse la capacidad de limitar los derechos y facultades de un constituyente, elegido válida y legítimamente por los chilenos”, señalan.

Además, los convencionales afirman que recurrirán a todas las instancias jurisdiccionales, tanto a nivel nacional como internacional, para “salvaguardar la existencia e imperio del Estado de Derecho”.