"Si meten con la Isi...": el feroz ’tapaboca’ de Martina Weil a críticos de Isidora Jiménez

Tras la final del relevo femenino en 4x100, la chilena y medallista de oro en los Juegos Panamericanos envió un duro mensaje en apoyo a su compañera, que fue blanco de críticas durante la presente semana.

Tras la consagración del Team Chile femenino en la prueba de 4×100 metros de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Martina Weil no dudó en festejar con alegría y también, entregarle un importante respaldo a su compañera, Isidora Jiménez.

Recordar que la atleta penquista estuvo en la palestra tras viralizarse un registro con duras críticas en su contra desde una transmisión televisiva, motivo que despertó la indignación del atletismo nacional y por supuesto, de la propia Martina Weil.

Esta última, precisamente, conversó con los medios de comunicación y no dudó en mandar un duro recado a los críticos de su colega de profesión.

“Aquí, lo que tenemos que aprender es que una mala carrera no hace un mal deportista… Uno puede tener un mal desempeño en un día y eso no significa que entrenamiento y que el nivel no esté“, partió diciendo a AS.

Ahondando en sus dichos, Martina Weil siguió defendiendo a Isidora Jiménez: “Espero que esto haya sido suficiente para toda esa gente que está hablando, que se de cuenta que en verdad a la Isi le queda, que la Isi es nuestra, que la Isi no está sola“.

“Si se meten con la Isi, se meten con el atletismo chileno completo“, finalizó la ganadora de la medalla de oro en los 400 metros del atletismo de Santiago 2023.