Es imposible tener sexo: así son las particulares camas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Queda muy poco para que comiencen los juegos olímpicos de Tokio y los atletas se aprontan a llegar a Japón a participar de la importante competencia en medio de la pandemia de coronavirus. De hecho, esto último ha llevado a tomar algunas medidas -extremas según algunos- para evitar encuentros sexuales entre los deportistas participantes y reducir la posibilidad de contagios.

Una de las iniciativas que más ha llamado la atención son las camas “antisexo” que se dispusieron en la Villa Olímpica de Tokio, ubicada en el distrito de Harumi.

Pero, ¿Qué tienen de especial? se trata de camas individuales hechas de cartón, que soportan el peso de una persona, pero ante un movimiento brusco se desmoronan y por lo mismo, es prácticamente imposible tener un encuentro sexual en éstas.

“Esas camas pueden aguantar hasta 200 kilos. El comité organizador pensó en objetos reciclables, y la cama fue una de las ideas”, señaló Takashi Kitajima, director general de la Villa Olímpica, en una rueda de prensa.

Cabe destacar que además por primera vez desde 1988 no se entregarán preservativos a los atletas, como una forma de desincentivar el sexo y dificultar los contagios.

Tal como consignó Univisión, en los últimos Juegos de Invierno de Pyeongchang, la aplicación de citas Tinder aumentó su uso en un 350%.

SUSTAINABLE BEDDING: Athletes at the #Tokyo2020 @Olympics will sleep on beds made from recycled cardboard and customizable mattresses by Japanese bedding company @airweave_. #sportsbiz pic.twitter.com/W0tYkVlhgW

— J.W. Cannon (@cannonjw) July 16, 2021