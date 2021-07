"Él no es el responsable del resultado": el reproche de Ronald Fuentes a críticos de Palacios

La temprana eliminación de la Copa América en manos de Brasil, caló hondo en las huestes de la Selección Chilena. A pesar de demostrar un buen juego ante los máximos candidatos al título, algunos de los futbolistas nacionales no se salvaron de las críticas en redes sociales. Es el caso de Carlos Palacios.

El joven delantero que milita en el Internacional de Porto Alegre ingresó en la última parte del segundo tiempo y a pesar de sus intentos y desmarques, no pudo desequilibrar en el juego y perdió varias posesiones de balón.

Tras el resultado y al igual que con César Pinares y Jean Meneses, la ‘Joya’ fue el blanco de las críticas por parte de la fanaticada chilena en Twitter, quienes pidieron que no se nomine más a estos jugadores.

Sin embargo, en conversación con Las Últimas Noticias, Ronald Fuentes, ex entrenador de Unión Española, salió en defensa de su ex pupilo. “Él no es el responsable del resultado negativo de Chile. Si le quieren traspasar toda la responsabilidad ofensiva a él y no a los jugadores que tienen más experiencia, están totalmente equivocados”, comenzó recalcando.

‘Chilenita’ valoró el desequilibrio de Palacios al momento de su ingreso y fue enfático en señalar que “creo que trató hacer algo diferente a lo que se estaba haciendo, pero lamentablemente no le resultó la apuesta”.

“Puede ser cuestionado porque no rindió a lo que espera la gente en relación a sus capacidades, pero los partidos le van a enseñar a tomar otras decisiones. Él tiene que estar tranquilo y seguir quemando etapas. Nunca ha sido fácil jugar en la Selección. La única forma de crecer es jugar“, agregó el ex futbolista de Universidad de Chile y ‘La Roja’.

Por otra parte, le deseó todo el éxito en su vuelta a la competencia en Brasil, donde tendrá la dura misión de ganarse un puesto de titular en el Inter. “Él tiene que demostrar sus condiciones en su club para seguir siendo una opción clara y no tengo dudas que así va a ser”, sentenció Fuentes.

Cabe destacar que el delantero ya se incorporó a los trabajos de Miguel Ramírez Medina y estará disponible para ser citado, este miércoles, ante Sao Paulo.