"Quiso aportar, arruinó": hinchas lapidaron sin filtro a jugador de La Roja tras caída con Brasil

Chile no pudo ante Brasil y se despidió de la Copa América 2021. luego de caer por la mínima en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

Pese a hacer un buen partido y complicar por varios instantes a la Verdeamarela, la falta de gol pesó en el ‘equipo de todos’ y los dirigidos por Martín Lasarte deberán devolverse a nuestro país.

Y aludiendo a la delantera de La Roja, uno de los jugadores más criticados por la fanaticada fue Carlos Palacios, del Inter de Porto Alegre.

El exjugador de Unión Española ingresó a los 64 minutos por Erick Pulgar y no logró gravitar, pese a mostrarse bastante activo en la cancha.

Lo anterior, le valió ser el principal apuntado por los hinchas en redes sociales.

Palacios no te quiero ver CTM TRES WEONES Y A NINGUNO LE DISTE PASE CONCHETUMADRE #CopaAmerica2021

No puede ser que Chile teniendo a un tipo como Brereton que es una torre y cabezea bien no tire un solo centro, Palacios y Menezes Regatearon para nada. #CopaAmerica2021

No era pa poner a Carlos Palacios, yo no voy a matar al cabro chico, no tiene nivel aún para estar en la selección. Es culpa de Lasarte por ponerlo cuando hace tiempo que viene en bajo nivel y más encima llevaba 10 días sin entrenar. pic.twitter.com/w1yVN4mvRe

— Valencia 💪 (@jdelacato10) July 3, 2021