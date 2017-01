Nicole Kidman asegura que es tiempo que los americanos comiencen a apoyar a Trump

Una opinión completamente diferente a la de la mayoría de sus colegas en Hollywood tiene la actriz Nicole Kidman sobre la presidencia de Donald Trump.

La ganadora del Oscar, quien tiene nacionalidad estadounidense y australiana, causó una gran controversia tras pedirle a sus compatriotas darle una oportunidad al presidente electo.

“Siempre he sido reticente de comentar política; Nunca lo he hecho en America o Australia”, explicó en una entrevista con BBC Two.

“Yo sólo digo que ya fue elegido, y nosotros como país debemos de apoyar a quien quiera que se convierta en presidente, porque eso es en lo que se basa un país”, agregó. “Haya sido como haya sido, ya pasó, él está y será el presidente”, puntualizó.

La actriz también agregó que está muy involucrada en los temas de salud de mujeres, por lo que no se detendrá en ese trabajo.

“Estoy muy, muy comprometida con los asuntos de las mujeres en términos que hago una gran cantidad de recaudación de fondos para el cáncer de mama y ovarios, porque eso es algo que afecta profundamente a mi familia. Así que son mis asuntos a los que estoy muy apegada“, agregó.