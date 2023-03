" Mi pelo tiene historia y me encanta", señaló en pasado, sobre la importancia de su cabellera.

Desde que comenzó su carrera, Cami Gallardo siempre se caracterizó por su larga cabellera, pero la cantante decidió cambiar de look y le dijo adiós.

La artista cortó su pelo, que le llegaba a la cintura, para dejarlo hasta el nivel de los hombros.

A través de redes sociales, Cami compartió las imágenes donde muestra su nuevo estilo que estuvo a cargo del estilista Enrique López.

La decisión de Cami de cambiar de look no fue tan fácil. De hecho, en el pasado comentó que se sentiría “super vacía” si lo cortara mucho. “Es mi sello, es mi otro yo. Mi pelo tiene historia y me encanta”, dijo a Lun.

En una entrevista con Biut, López había contado que Cami se cortaba las puntas cada tres meses y que “cada cuatro meses aproximadamente le hacemos el color del pelo y se lo tratamos con diversos tipos de masajes y tratamientos”.

“El pelo crece aproximadamente un centímetro por mes y, cortarlo cada tres meses, hace renovar la punta. El pelo rejuvenece y quedan dos centímetros de cabellos buenos y nuevos arriba y uno afuera”, explicó también.