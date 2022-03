Camila Gallardo: "El empoderamiento no viene de que unos ’huevones’ nos sexualicen en sus canciones"

La cantante nacional fue uno de los conciertos más populares en la jornada de sábado de Lollapalooza.

Un bullado paso tuvo la cantante Camila Gallardo por la última edición de Lollapalooza Chile. La viñamarina se presentó el sábado 19 de marzo ante una multitud que la aplaudió.

En ese contexto el show de la artista, de 25 años, estuvo marcado por un mensaje sobre empoderamiento femenino, el cual se ha viralizado en las últimas horas.

“Qué fácil es cuando un hombre habla de sexualidad y qué difícil cuando una mina canta de ello, ¿no? Vamos a empezar a reivindicar la liberación sexual de las mujeres desde la educación sexual integral para todo Chile”, inició.

“Amiga, hermana, compañera, tu útero es un fucking (maldito) portal de luz. Un portal que tu tienes que conocer, investigar, apoderarte de él”, agregó.

“El empoderamiento no viene de que un par de huevones nos sexualicen en sus canciones o en sus videos. El empoderamiento no viene desde ahí ‘mamita’. Vamos a empezar a reivindicar el poder de nuestro útero, nuestra vagina, vulva. Vamos por una educación sexual integral para todo Chile”, remató.

Hay que señalar que Camila Gallardo detuvo su show en un momento debido a que una niña estaba perdida. Posteriormente la artista habló con La Radio sobre el suceso, criticando lo mucho que se destacó el momento en redes sociales y la prensa.

“No lo consideremos como un acto heroico, me parece lo mínimo que uno puede hacer”, dijo. “Yo canto para mi gente, y si ellos no están cómodos ¿con quién me voy a conectar? Si una niñita se perdió lo mínimo que se puede hacer es decir: ‘hola niñita, ¿estás bien?’ y buscar a su tutor o tutora legal”, comentó después.