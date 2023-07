Hubo un hecho macabro que remeció la tranquilidad del Estado de Tamaulipas, cuando la policía encontró una fosa con cadáveres humanos, el 11 de abril de 1989. En total, eran 13 cuerpos mutilados encontrados en el rancho Santa Elena. Luego, la principal sospechosa fue Sara Aldrete, conocida como “La Madrina”.

La escena calificada como “festín diabólico”, por la prensa de la época, reveló que hubo un caldero de hierro con marcas de sangre, palos de madera, machetes, y restos como cabello, dientes y otros huesos, mencionó Animal Político.

Entre las principales responsables estaba Sara Aldrete, conocida mundialmente como “La Narcosatánica”. Pero, ¿quién es ella?.

Acusada por el homicidio de trece personas y realizar matanza de animales, todo bajo la atenta mirada de Aldrete y Adolfo Constanzo, quien lideraba las ceremonias basadas en la religión del Palo Mayombe.

De acuerdo con El País, “los miembros amputados y las partes de animales cocían en un brebaje que era ingerido por los integrantes para obtener “poderes mágicos e inmunidad ante los peligros de las fuerzas del orden”.

Desde esta semana HBO Max, lanzó un inédito documental narrado en primera persona y dividida en tres capítulos.

La historia de Los Narcosatánicos

A partir de la detención de un integrante de la banda, la confesión permitió atrapar a Sara, que fue sentenciada a 647 años y cinco meses de prisión acusada de inhumación, exhumación y profanación de cadáveres.

“Sara tendrá siempre el estigma de la narcosatánica, pero quería acercarla y presentarla como yo la conocí, como una persona. Los rituales se pueden creer o no, pero Sara, por primera vez, los cuenta de esa manera, la magia, lo que se practicaba dentro, lo que le atrapó, el gancho que Adolfo utilizó con ella. Le interesaba lo sobrenatural y es lo que destaca de este caso de muchos otros de crimen. Cómo se fue conectando con este santero”, explica la directora Pat Martínez.

“¿Es Sara Aldrete un chivo expiatorio del sistema judicial mexicano o una de las peores criminales de la historia de México?”, señala Martínez a Animal Político.

Si bien hay acusaciones sobre que el contenido se puede considerar morboso, Claudia Fernández, responsable de desarrollo de contenidos audiovisuales no-guionizados para HBO Max México, sostiene que el público puede formarse su propia opinión.

“Es importante mantener un contrapeso entre los distintos protagonistas, eso le da veracidad. Es una investigación bastante seria, profunda, en la que no nos estamos regodeando en el crimen. Presentamos la información como no se presentó en su momento, evitando esa distorsión que hubo de parte de algunos medios, de la propia justicia, de las propias autoridades y otro montón de factores que no permitieron que el caso se contara de una manera más cercana a la verdad”, concluyó Fernández, al diario español.