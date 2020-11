“Abuela, no quiero más“. Esa es una frase que de seguro has dicho alguna vez en tu vida, mientras esa querida mujer sigue llenándote de comida. Pues bien, esta vez la utilizaron unos jóvenes oriundos de España y dejaron en evidencia cuáles son las “armas” con las que ella te convence de dejar el plato completamente vacío.

Guadalupe Fiñana, sevillana de 84 años, es una de ellas. Se hace llamar “abuela de dragones” en Instagram (o sagram, como ella le llama) y TikTok, y sube divertidos videos a sus cuentas, los que son previamente grabados y editados por los familiares que viven con ella.

Ya había ganado fama internacional por comentar los capítulos de la serie de HBO Game of Thrones, transmitida por la señal entre 2011 y 2019.

En las imágenes, queda claro que el “no quiero más” no es excusa para la señora. Sus nietos, que ya habían identificado cuáles son sus argumentos, los enumeraron y los calificaron como “armas”.

A continuación, las frases:

1. Es una orden. “Es una orden. Esto te lo comes. Los filetes te los tienes que comer”.

2. Invalidación del argumento. “Qué no va a poder comer más”.

3. Lecciones del protocolo. “Es de mala educación dejar cosas en el plato”.

4. Chantaje. “No me hagas enojar”.

5. Soluciones alternativas. “Mañana, cuando estés tú en tu casa, no comes. Pero aquí tienes que comer”.

6. Distorsión de la realidad. “Que no es mucho. Qué va a ser mucho”.

7. “Algo te pasa”. “Estás tú desganada, no sé qué te pasa”.

8. No hay excusa que valga. “Deja de hablar, ya come, come”.

9. Estás en edad de crecer.

10. Nunca es suficiente. “Ahora, esos dos filetitos no los vas a dejar. Después viene un poquito de queso y el postre”.