Sylvester Stallone actualmente tiene 78 años y es una de las leyendas vivas de lo que fue la época dorada del ‘Cine de pelea’ en Hollywood, junto a otros duros como Jean-Claude Van Damme, Carl Weathers o Dolph Lundgren.

Stallone suele mantener un perfil de tipo serio en su vida más pública. Siempre está dispuesto a dar entrevistas y, ante todo, se muestra muy sereno.

Una de sus principales anécdotas, que ha relatado en ocasiones, es que creó el guión de Rocky, su mayor éxito en la pantalla grande, en apenas una noche, y luego de haber vendido a su perro por 25 dólares. El dinero escaseaba.

Ya con más edad, el actor se abrió a hablar más en profundidad sobre otro aspecto complejo de su existencia: su niñez.

Y es que el hombre detrás del icónico boxeador italo-americano no lo tuvo fácil en sus primeros años, ya que desde pequeño debió convivir con la compleja personalidad de su madre, llamada Jackie Stallone. Además de tener un padre violento.

Jackie fue una especie de celebridad de breve paso por la TV de Estados Unidos, además de trabajar como trapecista, peluquera, astróloga e instructora fitness.

La familia Stallone no tuvo carencias económicas, pero sí bastante inestabilidad. Los trabajos de ambos padres eran muy variables, por lo que en ocasiones existían bastantes desencuentros.

El actor, durante una entrevista en 2023 en el programa online Unwaxed Podcast, habló por primera vez del maltrato verbal que fue víctima cuando era un niño, de parte de su progenitora.

Este momento del espacio fue particularmente complejo, teniendo en cuenta que aquella emisión fue producida por sus propias hijas.

“Mi madre solía decir: ‘La única razón por la que estás vivo es porque la percha no funcionó. O porque rebotar por las escaleras no hizo que te perdiera (hablando de un intento de aborto)”, indicó.

“También expresó: ‘Si realmente hubiera habido algo mal en tu cerebro, definitivamente habría abierto la ventana, te habría puesto en el alféizar y habría dejado que te congelases, porque te estaría haciendo un favor"”, añadió en ese entonces.

Luego reflexionó: “¿Sabes? Tu cerebro es demasiado joven para procesarlo. Casi pensé que estaba bromeando cuando me lo dijo”.

