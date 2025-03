Fue a fines de febrero cuando se dio a conocer la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, que ocurrió en su hogar en Santa Fe, Nuevo México.

Las autopsias ya fueron llevadas a cabo por las autoridades, que determinaron que Arakawa falleció primero, debido a una infección por Hantavirus, mientras que el actor habría muerto una semana después, debido a problemas cardíacos. Sus cuerpos fueron hallados el mismo día.

Lo cierto es que, ahora, se abrió un nuevo episodio ligado al ganador del Óscar. Este tiene relación con su herencia, donde se anticipa una disputa legal de parte de sus hijos.

De acuerdo a TMZ, Hackman nombró como única heredera de sus bienes, avaluados en 80 millones de dólares, a Betsy Arakawa, con quien se casó en 1991.

Por lo anterior, dejó fuera de aquel documento a sus tres hijos: Christopher, Leslie y Elizabeth Hackman, quienes nacieron cuando estaba casado con Fay Maltese.

Los archivos sostienen que Hackman suscribió dos fondos de administración de sus bienes, en 1995 y 2005. En ambos designaba a su segunda cónyuge como única heredera, si es que él moría antes.

Gene Hackman’s kids not mentioned in his will — here’s what could happen to his $80M fortune https://t.co/Oqi0zDBLWA pic.twitter.com/4eoChUHkvT

— New York Post (@nypost) March 14, 2025