Joven de 18 años obtiene el récord Guinness por ser la persona con el rostro más peludo del mundo

Un joven de 18 años, proveniente de la India, recibió el récord Guinness por ser la persona con la cara más peluda del mundo.

Se trata de Lalit Patidar, quien, según el portal Guinness World Records, tiene 201,72 cabellos por centímetro cuadrado, es decir, más del 95% de su rostro está cubierto de vello.

La condición de Lalit es realmente rara. De hecho, hay cerca de 50 casos documentados desde la Edad Media, por lo que su caso se registra uno cada mil millones.

Esta condición se llama hipertricosis, más conocida como “síndrome del hombre lobo”, que provoca un crecimiento anormal de cabello.

Cuando era más pequeño, tener esta condición era realmente difícil, ya que muchos niños le tenían miedo.

“Al principio, ellos me tenían miedo, pero cuando empezaron a conocerme y a hablar conmigo, entendieron que no era tan diferente de ellos. Solo me veía distinto por fuera, pero por dentro no soy diferente”, dijo al portal de los Récords Guinness.

A través de su canal de YouTube relata cómo es su día a día, lo que permite a los demás conocer un poco más de él.

“Estoy sin palabras”

Hace poco, Lalit viajó a Milán, Italia, para participar del programa de televisión Lo Show dei Record, donde midieron el vello que tiene en su rostro, para poder determinar si tenía o no oficialmente el récord.

También visitó a un tricólogo local, el que lo evaluó y afeitó pequeñas partes de su cara para medir con mayor precisión los cabellos.

Luego de esto, se confirmó lo esperado. Ostenta el récord mundial de la persona con más cabellos en el rostro.

“Estoy sin palabras. No sé qué decir porque estoy muy feliz de recibir este reconocimiento”, dijo al Guinness World Records.

Pese a lo complicado que puede ser tener tal cantidad de vello en el rostro, relató que “No hay mucho que decir sobre eso. Les digo que me gusta cómo soy y que no quiero cambiar mi apariencia”.