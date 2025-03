Jappening con Ja es sin duda uno de los programas de comedia más famosos del país. Por más de 30 años hizo reír a las familias chilenas, siendo uno de los personajes más queridos el infame ‘Canitrot’, interpretado por Fernando Alarcón.

‘Canitrot’ era uno de los personajes del sketch de “La Oficina”. Llegaba tarde, no le gustaba trabajar y era fiestero.

Su forma de actuar enfurecía al ‘Espinita’ (Jorge Pedreros), la mano derecha del señor ‘Zañartu’ (Eduardo Ravani), el jefe de la oficina.

En conversación con Rodrigo Sepúlveda en su programa “Te invito” de Mega, donde compartió con Maitén Montenegro y Fernando Alarcón, el actor relató cómo nació el querido personaje de “La oficina”.

Fernando estudió en el Liceo Barros Borgoño de Santiago junto a Eduardo Ravani, lugar donde el personaje tiene su origen.

“Cuando estábamos en sexto de humanidades, tenía un profesor de francés y le decían el ‘cara de palta’. Era muy simpático, muy agradable, con un buen sentido del humor”, comenzó diciendo Alarcón.

Luego, añadió que “un día estaba haciendo la clase en el segundo piso y estaba la puerta abierta, y él me ve que yo vengo llegando. Yo ya venía atrasado, como Canitrot. Y cuando llego de la puerta me dice ‘señor Alarcón, quiero pedirle disculpas porque yo, fíjese que como no lo vi en el asiento suyo, pensé que ya no venía y me tomé la libertad de empezar la clase sin usted"”.

“Y yo le digo ‘que no se vuelva a repetir’ y me fui a sentar”, dijo el actor. Respecto al nombre, proviene de un antiguo trabajador de Televisión Nacional de Chile (TVN), canal donde comenzó a transmitirse el Jappening con Ja.

“Un día estábamos con Jorge Pedreros buscando el nombre y dijimos, los primeros que entren al estudio van a sonar, y venía discutiendo Canitrot con Espina. Canitrot era jefe de Espina, porque Canitrot era jefe del Departamento de Escena y Espina escenógrafo. Y quedaron con los nombres”, finalizó el comediante.